IDC: Trh IT je odolný, nicméně růst cloudu zpomaluje a non-cloud klesá

Společnost IDC informuje, že IT trh byl v dubnu 2023 i nadále nejednotný, kdy někteří vendoři a prodejci zaznamenali prudký pokles růstu, zatímco jiní nadále těžili z dlouhodobého odhodlání podniků investovat do cloudu, digitální transformace a zabezpečení.

Analytici proto odhadují, že celosvětové výdaje na IT v letošním roce vyrostou o 4,8 % na 3,27 bilionu dolarů. To představuje mírné zlepšení oproti prognóze z minulého měsíce a reflektuje odolnost trhu IT služeb.

Růst IT služeb se v letošním roce podle analytické společnosti vyšplhá na takřka 6 %, a to díky tomu, že velké podniky jsou i přes krátkodobé ekonomické turbulence stále odhodlané dlouhodobě investovat do digitální transformace.

Software a služby rostou…

Investice do softwaru by měly vyrůst o téměř 11 %, a to především díky příjmům z cloudového softwaru, které by měly stoupnout o 19 %. Oproti loňskému roku, kdy cloudový software posílil o 25 %, jde ovšem o zpomalení. Podobně zpomalí i výdaje na IaaS – z 33% růst v roce 2022 na 26% v roce 2023.

„Podniky jsou mnohem háklivější na náklady než před rokem, kdy většina trhu IT i díky inflaci silně rostla,“ říká Stephen Minton z IDC s tím, že snahy o konsolidaci a kontrolu cloudových rozpočtů spolu s ekonomickou nejistotou znamenají, že se dodavatelé IT musí přizpůsobit pomalejšímu tempu růstu.

IDC vyzdvihuje, že zatímco výdaje na software a služby nadále rostou, výdaje na hardware výrazně klesají. Podle analytiků se jedná o důsledek dopadů úrokových sazeb na financování ve spojí s celkovým pocitem ekonomické nejistoty.

„Kapitálové výdaje po celém světě v letošním roce brzdí úrokové sazby,“ komentuje Minton. „Vlády sice rychle na vývoj bankovního sektoru zareagovaly rychle, ale to vše jen zvyšuje očekávání, že recese je stále za rohem,“ dodává.

… hardware skomírá

Výdaje na PC podle analytické společnosti letos klesnou o 12 %, zatímco výdaje na periferní hardware se sníží o 3 %. Předpokládá se, že výdaje na servery/úložiště letos vzrostou jen o 2 %, což je o 23 % méně než v roce 2022. Zatímco cloudová infrastruktura bude nadále růst, výdaje na necloudové servery/úložiště letos klesnou o 7 %.

„Dodavatele a prodejce IT, kteří svým klientům většinou poskytují on-premise a tradiční hardware nebo software, nejspíš čeká náročný rok,“ předpovídá Minton s tím, že trhy malých a středních podniků a spotřebitelů pociťují dopad vyšších úrokových sazeb a klesající důvěry.

„Zatímco investice velkých podniků do cloudu a digitální transformace zůstávají odolné a poskytovatelé služeb pokračují v investicích do cloudové infrastruktury, ostatní oblasti IT trhu zažívají zpomalení, protože zásoby, dodavatelské řetězce i poptávku stále ovlivňují pocovidové otřesy,“ uzavírá.

Graf – Celosvětové výdaje na IT podle typu nasazení

Zdroj: IDC