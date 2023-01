IDC: Trh PC má za sebou nevalný rok, větší zlepšení přinese až 2024

Společnost IDC uvádí, že globální trh PC v posledním čtvrtletí 2022 zaostal za očekáváním. Celosvětové dodávky totiž ve sledovaném období vykázaly propad o 28,1 % na 67,2 milionu kusů.

Podle analytiků je zřejmé, že pandemický boom počítačů je u konce. I tak ovšem platí, že dodávky za celý uplynulý rok, které se vyšplhaly na takřka 300 milionů kusů, byly výrazně nad předpandemickou úrovní. Výhledy do budoucna jsou ovšem bledé.

Většina uživatelů má dle IDC relativně nová zařízení a vzhledem ke zhoršující se globální ekonomice lze očekávat, že lidé budou s obnovováním PC vyčkávat. Někteří vendoři proto kvůli slábnoucí poptávce a nadbytečným zásobám přistoupili ke snižování průměrných prodejních cen.

Není všem dnům konec

Ze strany nabídky je podle analytické společnosti patrné, že většina velkých výrobců vstoupila do nového roku opatrně. Panuje však shoda, že vybrané segmenty trhu PC by se na konci roku 2023 mohly vrátit k růstu, v roce 2024 by pak mohlo dojít k celkovému oživení.

Komerční odvětví má hned několik důvodů růst, jedním z nich je například blížící se konec podpory Windows 10 a obnovovací cyklus. Vývoj spotřebitelského trhu se ovšem podle IDC odhaduje jen těžko.

„Ačkoli několik po sobě jdoucích čtvrtletí poklesu může vendorům dělat vrásky na čele, jde hlavně o úhel pohledu,“ mírní pesimismus Ryan Reith z IDC. „Rok 2021 byl co do dodávek PC takřka historický, takže jakékoli srovnávání bude nutně zkreslené.“

Reith proto pevně věří, že celosvětový trh PC má potenciál se v roce 2024 zotavit a že záblesky pozitivního růstu budeme moci sledovat už v průběhu letošního roku.

Tabulka 1 – Vývoj trhu PC v 4Q22 (miliony kusů)

Prodej Prodej 4Q22 Podíl 4Q22 Prodej 4Q21 Podíl 4Q21 Meziroč. změna 1. Lenovo 15,5 23,0 % 21,6 23,1 % –28,5 % 2. HP 13,2 19,6 % 18,6 19,9 % –29,0 % 3. Dell 10,8 16,1 % 17,2 18,4 % –37,2 % 4. Apple 7,5 11,2 % 7,7 8,2 % –2,1 % 5. Asus 4,8 7,2 % 6,1 6,5 % –20,9 % ostatní 15,4 22,9 % 22,3 23,9 % –31,0 % Celkem 67,2 100,0 % 93,5 100,0 % -28,1 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Vývoj trhu PC v 2022 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2022 Podíl 2022 Prodej 2021 Podíl 2021 Meziroč. změna 1. Lenovo 68,0 23,3 % 81,8 23,4 % –16,9 % 2. HP 55,3 18,9 % 74,0 21,1 % –25,3 % 3. Dell 49,8 17,0 % 59,3 16,9 % –16,1 % 4. Apple 28,6 9,8 % 27,9 8,0 % 2,5 % 5. Asus 20,6 7,0 % 21,8 6,2 % –5,7 % ostatní 70,1 24,0 % 85,2 24,3 % –17,8 % Celkem 292,3 100,0 % 350,1 100,0 % –16,5 %

Zdroj: IDC