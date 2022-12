IDC: Trh switchů dál dvouciferně roste, posílily i routery

Společnost IDC informuje, že celosvětový trh ethernetových switchů dál jede na vlně růstu – ve třetím čtvrtletí 2022 vzrostl o celých 23,9 % na rovných 10 miliard dolarů. Dařilo se i routerům, kdy globální trh posílil o 5,6 % na 4,1 miliardy.

Tržby switchů nasazených mimo datacentra vzrostly meziročně o 25,6 %, zatímco dodávky se meziročně zvýšily o 25,3 %. Tržby z prodeje zařízení pro datacentra ve třetím čtvrtletí vzrostly meziročně o 21,7 %, dodávky pak stouply o 14,7 %.

„Nedostatek komponentů a narušení dodavatelského řetězce sice trvá, ale ve třetím čtvrtletí polevily natolik, že dodavatelé byli schopní lépe uspokojit rostoucí poptávku po ethernetových přepínačích v datacentrech a podnikových areálech,“ komentuje Brad Casemore z IDC.

Prodejci síťové infrastruktury podle něj zavedli různé strategie, jak zmírnit dopady narušení dodavatelského řetězce. „Také zákazníci se přizpůsobili a začali objednávat s větším časovým předstihem než před pandemií,“ upřesňuje Casemore.

Roste i vyspělý trh switchů

Situace je podobná jako v průběhu celého roku – stále vede poptávka po vysokorychlostních switchích, a to zejména v souvislostí s tím, jak poskytovatelé hyperškálovatelných a cloudových služeb rozšiřují svoji síťovou kapacitu.

Tržby za segment 200/400 GbE switchů mezikvartálně vzrostly o 25,2 %, přičemž dodávky portů se zvýšily o 19,0 %. Segment 100GbE switchů si ve sledovaném obdobní meziročně polepšil o 19,8 %, zatímco dodávky portů vzrostly o 15,1 %.

Tento segment podle analytiků aktuálně tvoří 23,8 % celkových tržeb trhu. Příjmy z 25/50 GbE se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 29,2 %, zatímco dodávky v meziročním srovnání vzrostly o 17,3 %.

Potěšitelně rostla i vyspělá část trhu pomalejších switchů. 1 GbE switche si ve sledovaném období polepšily o 22,8 % co do tržeb a o 26,9 % co do dodávek. 10 GbE switche co do hodnoty vyrostly o 6,3 % a jejich dodávky o 19,6 %.

Ve třetím čtvrtletí 2022 výrazně rostly i tržby z 2,5/5 GbE switchů, v meziročním srovnání o celých 79,1 % (v mezičtvrtletním o 36,2 %). Dodávky těchto switchů pak meziročně vystřelily o 110,6 % (mezikvartálně o 40,2 %).

CEE s mírným poklesem

IDC upřesňuje, že z geografického hlediska zaznamenal trh s ethernetovými přepínači růst ve většině regionů světa. Například západní Evropě trh meziročně posílil o 25,8 %, zatímco v regionu Blízkého východu a Afriky trh vzrostl o 23,5 %. Naopak ve střední a východní Evropě trh poklesl o 5,4 %.

V asijsko-pacifickém regionu (bez Japonska a Číny) trh meziročně stoupl o 24,8 %. V Číně pak vzrostl o 17,5 %, naopak v Japonsku trh poklesl o 1,8 %. V USA trh vykázal zlepšení 29,5 %, v Kanadě o 16,7 % a v Latinské Americe dokonce o 46,1 %.

Routery na vzestupu, ale jen někde

Celkové tržby routerů pro podniky a poskytovatele služeb ve třetím kvartálu letošního roku vzrostly o 5,6 %. Hlavní segment poskytovatelů služeb se přitom na celkových tržbách trhu podílel 75,3 %, byť vyrostl jen o 3,8 %. Podnikový segment si pak meziročně polepšil o 11,8 %.

Co se regionů týče, celkový trh routerů v USA meziročně stoupl o 16,7 %, v Kanadě stagnoval s meziročním růstem 0,1 %, naopak v Latinské Americe vystřelil o celých o 35,2 %. V asijsko-pacifickém regionu (bez Japonska a Číny) trh meziročně poklesl o 7,7 %.

Samotný japonský trh potom vzrostl o 9,3 %, zatímco čínský trh meziročně poklesl o 4,4 %. Tržby v západní Evropě meziročně vyrostly o 11,8 %, zatímco trh střední a východní Evropy vykázal pokles o 25,9 %. Region Blízkého východu a Afriky si pohoršil o 2,8 %.

Úspěch pro většinu výrobců

Z hlediska jednotlivých výrobců si lídr trhu Cisco ve třetím kvartálu 2022 polepšil o 19,9 % na trhu switchů, na poli routerů pak vyrostl o mírných 5,2 %. Druhé Huawei v první oblasti meziročně vyrostlo o 28,6 %, jeho dodávky routerů naopak klesly o 5,1 %.

Výrazné zlepšení na trhu ethernetových switchů si poněkolikáté v řadě připsala Arista, která vyrostla o 66 %. Smíšené výsledky vykázalo H3C, kdy v oblasti switchů rostlo o 7,5 %, ale v oblasti routerů oslabilo o 1,7 %. Mírný růst o 2,4 % si na poli switchů připsalo HPE.

Graf – Kvartální vývoj podílů největších výrobců switchů

Zdroj: IDC