IDC: Trh veřejného cloudu v EMEA do roku 2028 nabobtná na 415 miliard dolarů

Společnost IDC předpovídá, že trh služeb veřejného cloudu v regionu EMEA, do kterého spadá infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS), v roce 2024 vygeneruje tržby ve výši 203,0 miliard dolarů.





Do roku 2028 by pak měl podle odhadů vyrůst na hodnotu 415,1 miliardy dolarů, což představuje zlepšování v průměru o 20 % ročně. Největší kategorií i nadále zůstává SaaS, jež by měla na konci letošního roku tvořit takřka dvě třetiny celkového trhu.

Vzhledem ke své velikosti a vyspělosti SaaS nicméně SaaS zaznamenává nejpomalejší tempo růstu. Naopak nejrychleji rostoucím segmentem je PaaS s předpokládaným posilování v průměru o 29,3 % ročně, následovaný IaaS s CAGR 21,6 %.

Při bližším pohledu na jednotlivé regiony IDC uvádí, že trhu EMEA logicky dominuje západní Evropa, na kterou připadá více než 80 % tržeb, následuje Střední východ a Afrika (MEA) a střední a východní Evropa (CEE). Klíčovými destinacemi pro investice do cloudu zůstávají Německo, Velká Británie, Francie a Itálie.

Globální poskytovatelé hyperškálovatelných služeb, jako jsou Google, AWS, Microsoft a Oracle, však agresivně rozšiřují své cloudové regiony ve Finsku, Řecku, Dánsku, Nizozemsku, Belgii, Rakousku a Španělsku, čímž podporují zavádění cloudu v celé Evropě.

Podobně zajímavou půdou je pro ně i oblast MEA, nejrychleji rostoucí subregion pro IaaS, kde AWS, Microsoft, Google, Oracle a Alibaba zakládají cloudové regiony v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Jihoafrické republice, Kataru a Bahrajnu a plánují expanzi v Kuvajtu, Maroku, Keni a na dalších trzích druhé úrovně.

Zdroj: IDC