IDC: Trh zařízení pro chytrou domácnost ožívá, ale velmi pomalu

Společnost IDC uvádí, že globální dodávky zařízení pro chytrou domácnost nejspíš budou v letošním roce opět stagnovat. Objem dodávek by měl totiž za celý rok 2024 vyrůst jen o 0,6 % na 892,3 milionu zařízení.





Lepší výsledky brzdí vysoká penetrace a dlouhé cykly obnovy na vyspělých trzích. V roce 2025 by měl trh nicméně ožít, a to zejména díky aktivitě na rozvíjejících se trzích. Dodávky by podle odhadů IDC měly vyrůst o 4,4 % na 931,1 milionu kusů.

Velmi zajímavou konjunkturu podle analytiků zažívají produkty pro monitorování a zabezpečení domácnosti – typicky jde o propojené kamery, dveřní zámky a zvonky. V průběhu prognózy by tato kategorie měla tvořit více než čtvrtinu objemu dodávek.

„Přínos dalších nákupů bezpečnostních kamer je často mnohem větší než přínos následných nákupů chytré televize nebo chytrého reproduktoru, což souvisí s tím, jak spotřebitelé postupně přetvářejí domovy na chytré domácnosti,“ zamýšlí se Jitesh Ubrani z IDC.

Reproduktory se vrací ke kořenům

„Nejenže roste potřeba spotřebitelů po dodatečném bezpečnostním pokrytí, ale mnozí si také předplácejí cloudová úložiště nebo funkce AI, což z bezpečnostních kamer dělá klíčovou kategorii pro řadu společností zaměřených na chytrou domácnost,“ poukazuje na zajímavé příležitosti Ubrani.

Černého Petra si ovšem ne zcela vlastním přičiněním vytáhly chytré reproduktory. Ty sice podle analytiků sice pomohly trh zařízení pro chytrou domácnost nastartovat, jejich dodávky ovšem letos poklesnou o 8,8 % a v roce 2025 zaznamenají takřka zanedbatelný růst o 0,7 %.

IDC si také všímá, že kategorie chytrých reproduktorů se svým způsobem vrací ke svým základům a opět hraje na jednoduchost. Výrobci vypouštějí okázalé displeje a kamery a raději lákají na zjednodušené hlasové zadávání.

Nový trhák? Chytré vysavače

Přesto se očekává, že AI bude funkčním prodejním argumentem i pro další kategorie jako například chytré vysavače. Ty v posledních letech zaznamenaly obrovský vzestup díky záplavě nových značek a nabídce napříč cenovými kategoriemi.

„Značky většinou zvládly základní funkce, jako je vysávání a mapování, a nyní se zaměřují na zlepšení rozpoznávání objektů pomocí umělé inteligence a také na další funkce, jako je mopování,“ vysvětluje Ubrani.

Do budoucna IDC odhaduje, že trh s chytrými domácnostmi poroste v letech 2024 až 2028 v průměru o 5,6 % a na konci prognózovaného období bude dodáno 1,1 miliardy zařízení. Očekává se, že k růstu přispějí rozvíjející se trhy, pokračující šíření umělé inteligence a cyklus obnovy u vyspělých kategorií.

Tabulka – Prognóza trhu zařízení pro chytrou domácnost 2024–2028

Kategorie Prodej 2024* Podíl 2024* Prodej 2028* Podíl 2028* CAGR zabezpečení 244,4 27,4 % 308,6 27,8 % 6,0 % video 269,7 30,2 % 287,9 26,0 % 1,6 % reproduktory 87,4 9,8 % 95,3 8,6 % 2,2 % vysavače 19,9 2,2 % 24,8 2,2 % 5,7 % ostatní 270,9 30,4 % 391,7 35,3 % 9,7 % Celkem 892,3 100,0 % 1 108,2 100,0 % 5,6 %

Zdroj: IDC