IDC: Tržby ze softwaru stabilně rostou a dál porostou

Společnost IDC uvádí, že globální softwarový průmysl si co do tržeb vede dobře, a to i přes obavy z inflace a probíhající války na Ukrajině. Analytici navíc neočekávají, že by současné geopolitické a makroekonomické turbulence měly na růst softwaru rozhodující vliv.

Podniky z celého světa totiž mají zájem o větší automatizaci a digitalizaci, aby ušetřili náklady a zlepšili dodavatelské řetězce.

Co se jednotlivých regionů týče, Evropa, Blízký východ a Afrika zaznamenaly v první polovině roku 2022 meziroční růst tržeb o 7,1 % v běžné měně (americké dolary) a o 16,4 % v konstantní měně.

To představovalo pomalejší růst než v ostatních globálních regionech, kde Severní a Jižní Amerika dosáhla 16,4% meziročního růstu v běžné i konstantní měně a Asie/Tichomoří (včetně Japonska) si polepšila o 10,6 % v běžné měně a 18 % v konstantní měně.

Skomírání v Rusku

IDC odhaduje, že hlavní příčinou pomalejšího výkonu v regionu EMEA jsou inflační dopady, zejména oslabení eura vůči dolaru. O tom svědčí mnohem těsnější výkonnost regionu EMEA ve stálé měně, která eliminuje vliv kolísajících směnných kurzů.

Kromě makroekonomických faktorů v regionu EMEA došlo také k výraznému meziročnímu poklesu tržeb v Rusku (o 22,5 % v běžném dolarovém vyjádření a o 18,5 % v konstantní měně), který bude podle očekávání pokračovat i ve druhé polovině roku.

„Navzdory mnoha problémům, kterým region EMEA a zejména Evropa čelí, zůstává poptávka po softwaru silná,“ říká Thomas Vavra z IDC. „Stejně jako v případě covidu může být nepřízeň osudu hnacím motorem výdajů na software spolu s tím, jak se společnosti snaží udržet konkurenceschopnost.“

Pozitivní výhled do budoucna

Analytická společnost ve své prognóze naznačuje, že region EMEA letos vyroste meziročně o 8,9 %. To je přibližně o dva procentní body méně než Severní a Jižní Amerika a o tři procentní body méně než asijskopacifický region včetně Japonska.

Složená roční míra růstu (CAGR) pro období 2022–2026 by měla dosáhnout 10,9 %, což je jen o půl procentního bodu méně než v Amerikách. Pokud jde o primární trhy, očekává se, že vývoj a nasazení aplikací výrazně předčí software pro aplikace a systémovou infrastrukturu a ve sledovaném období dosáhne 17,1% CAGR.

„V posledních letech se hodně utrácelo za aplikace. Nyní podniky a organizace hledají způsoby, jak maximalizovat jejich výkon a užitečnost. V důsledku toho vidíme obnovený důraz na nástroje a platformy pro vývoj a nasazení, jako jsou analytika, platformy AI a správa dat,“ uzavírá Vavra.

Graf – Vývoj globálního softwarového trhu 2022–2026

Zdroj: IDC