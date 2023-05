IDC: Výdaje na IT a podnikové služby zůstanou v Evropě vysoké

Společnost IDC odhaduje, že evropské investice do IT a podnikových služeb v letošním roce vyrostou o 5,3 % na 320,8 milionu dolarů. Do roku 2027 by si pak měly udržet podobné tempo růstu – konkrétně v průměru o 5,6 % ročně v západní Evropě a o 5,8 % v CEE.

Analytici poukazují na to, že dynamika trhu potvrzuje, že evropské trhy se službami dokážou být odolné i v turbulentních dobách. V prognózovaném období povedou zejména investice do digitálních schopností podniků a vládních subjektů, které chtějí držet krok s digitalizací.

Západoevropský trh služeb podle IDC zaznamenal vloni takřka dvouciferné meziroční zlepšení, a to hlavně díky dobrým výsledkům celé řady předních dodavatelů IT služeb. Větší rozmach zpomalí energetická krize i válka na Ukrajině, výrazné oživení se očekává až v roce 2025.

Poradenství, aplikace, hosting

Mezi lety 2023 a 2027 by se měly nejrychleji rostoucím segmentem stát projektově orientované služby v čele s podnikovým poradenstvím a vývojem aplikací na zakázku.

V rámci řízených služeb analytická společnost předpovídá výrazný růst službám hostingové infrastruktury, a to díky pokračující poptávce po kapacitě hostingových služeb.

V oblasti vzdělávání pak posiluje přechod na digitální vzdělávání jako přímý dopad pandemie covidu-19. To podle expertů vede k růstu výdajů na související podpůrné služby.

Všechno hlavně udržitelně

„Evropské organizace zkoumají možnosti, jak ve svém provozu využívat umělou inteligenci, což povede ke zrychlení investic do projektově orientovaných služeb,“ nastiňuje nejbližší vývoj trhu Jiří Novotný z IDC.

„Organizace usilující o migraci procesů do cloudu budou investovat do modernizace svých stávajících aplikací jejich přesunem do hybridních cloudových infrastruktur, jejich rearchitekcí na cloudové aplikace nebo jejich vylepšením o nově vyvinuté cloudové aplikace,“ dodává.

IDC rovněž uvádí, že organizace zároveň posouvají na vrchol svých strategických priorit udržitelnost. I proto budou iniciativy související s udržitelností hnacím motorem investic především do IT poradenství, vývoje aplikací na zakázku a výroby nového softwaru.

CEE čeká na zlepšení situace

Dobrou zprávou je, že díky poptávce po digitální transformaci a službách outsourcingu IT zůstává relativně odolný i trh v našem regionu střední a východní Evropy.

Očekává se, že nejrychleji porostou výdaje zaměřené na projekty, včetně vývoje softwaru a přizpůsobení. Následovat budou spravované služby, a to v důsledku pokračujících investic do provozní optimalizace.

Analytici nicméně poukazují na to, že v některé země v regionu se kvůli politické a ekonomické situaci mohou potýkat s poklesem zahraničních investic a možností financování z peněz Evropské unie.

Jak se ale makroekonomické podmínky (inflace, ceny energií, geopolitická nestabilita) budou zlepšovat, IDC očekává, že v letošním roce dojde k mírnému růstu a většího oživení se dočkáme až v roce 2024.

