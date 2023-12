Igor Cejkovský (Synology): Dobýváme velké podniky

Blíží se konec roku, jak ho v Synology hodnotíte z hlediska uvedených novinek? Zdá se, že to pro vás bylo plodných dvanáct měsíců.





Konec roku se pro nás rozhodně blíží s úsměvem na tváři. V uplynulém roce jsme dosáhli mnoha významných úspěchů a přinesli našim zákazníkům několik důležitých inovací. Naše portfolio se rozrostlo o produkty, které rozšiřují ekosystém Synology a umožňují dalším zákazníkům využívat výhody, jež kompletní řešení Synology nabízí.

Po velmi dobrém ohlasu na uvedení pevných disků HAT5300 podnikové třídy jsme letos uvedli na trh také pevné disky třídy NAS, HAT3300. Jejich použití v zařízeních Synology NAS poskytne zákazníkům nejvyšší úroveň spolehlivosti, vysoký výkon díky vyladěnému firmwaru a jediné kontaktní místo v případě poruchy a rychlou výměnu prostřednictvím bezplatné služby expresní výměny.

Získali jsme také řadu ocenění a naše společnost pokračuje ve svém růstu. Celkově bych řekl, že to byl plodný rok, a my se těšíme, co přinese příští rok.

Co považujete za největší úspěch?

Za náš úspěch považujeme čísla, která ukazují, jak se našim obchodním partnerům daří růst. Investovali jsme čas a prostředky a společnými silami jsme vyvinuli ekosystém pro zákazníky, a nyní vidíme výsledky. Máme vyškolené resellery, kteří se díky vzdělávacím a certifikačním programům dobře orientují v řešeních Synology. Reselleři těží nejen z nabytých znalostí, ale i ze zajímavých slev. Navíc mohou využívat prioritní technickou a prodejní podporu.

Více o poradenském a testovacím servisu Synology najdete zde.

Zásadně jsme vylepšili servisní infrastrukturu a sledujeme, jak prodeje našich partnerů rostou. Kromě bezplatné expresní výměny, která je k dispozici pro všechny disky, směrovače a 2–5šachtové modely NAS plus řady, přidáváme i nové balíčky SLA next-business-day podpory.

Poté, co Synology ovládlo sektor domácích uživatelů a pokořilo i segment malých a středních firem, jsou naše řešení velmi oblíbená též u velkých podniků, kde nahrazují řešení jiných, roky zajetých výrobců. Bylo nevyhnutelné, že dostupnost balíčků SLA dorazí i do tohoto segmentu trhu.

Synology letos uspořádalo několik velkých akcí a workshopů, jak je zpětně hodnotíte?

Akce hodnotíme velmi pozitivně a plánujeme v nich pokračovat i v příštím roce. Začali jsme tím, že jsme přivítali mediální partnery a vybrané resellery na Synology Media Event, kde jsme těm nejlepším předali ocenění.

Na workshopech Synology v několika českých a slovenských městech jsme přivítali nové resellery. Na akcích jsme pak společně s účastníky nastavili Synology NAS pro nejčastější uživatelské scénáře. Každý z dvanácti účastníků měl k dispozici zařízení Synology NAS, na kterém během dne pod vedením školitele plnil různé úkoly. Cílem je předvést používání zařízení Synology NAS ve všech krocích od instalace přes nastavení až po samotnou správu.

Vrcholem byla akce Synology TechDay, setkání s více než čtyřiceti zástupci středních a velkých firem, kteří se mohli seznámit s našimi produkty a dozvědět se, jak jim Synology může z cenově efektivního hlediska pomoci řešit problémy IT, jako je správa dat, videodohled, ochrana před ransomwarem a další.

Podařilo se nám přilákat zástupce známých bank, průmyslu, logistiky, ale i z veřejného sektoru. Pro nás je to jasný signál, že čím dál více společností v tomto segmentu vnímá společnost Synology jako potenciálního dodavatele IT řešení.

Jaké máte plány na příští rok? Ještě více novinek?

V roce 2024 se zaměříme na řešení pro zálohování dat a videodohled. Prioritou pro nás bude i nadále naše zálohovací řešení Active Backup Suite, které nabízí pokročilé funkce zálohování Microsoft 365, Google Workspace, virtuálních a fyzických serverů, PC a Maců. Jde o revoluční řešení, jež každému majiteli zařízení Synology NAS řady plus a vyšší přináší výhody známé z placených řešení dostupných bez licenčního modelu.

S příchodem IP kamer Synology na trh můžeme poskytovat kompletní řešení pro videodohled. Mezi naše přednosti patří zejména jednoduchá instalace a správa, vynikající podpora a jeden kontaktní bod. S použitím kamer Synology navíc odpadá nutnost nákupu licencí pro Surveillance station. Podpora více než 8 300 IP kamer jiných výrobců a standardu Onvif zůstává samozřejmě zachovaná.

V oblasti infrastruktury a benefitů se chystáme spustit zcela novou úroveň technické podpory, kterou nazýváme Business Support. Certifikovaní reselleři budou mít od určité partnerské úrovně bezplatný přímý telefonický kontakt s týmem technické podpory, což v konečném důsledku urychlí řešení technických problémů a zvýší spokojenost zákazníků.

Kde se s vámi partneři budou moct potkat?

Pro naše zákazníky a partnery připravujeme řadu akcí. V první polovině příštího roku pořádáme Synology Solution Day, kde představíme řadu nových produktů a řešení. Na workshopech opět poskytneme novým partnerům možnost seznámit se s řešeními Synology.

Novinkou pro příští rok bude série setkání s prodejci v uvolněné neformální atmosféře, na kterých budeme stručně představovat naše řešení. Pracovní název těchto akcí je zatím Business Dinner.

Je něco, co byste chtěl vzkázat svým partnerům a zákazníkům? Na co by se podle vás měli zaměřit?

Ještě jsem se nesetkal s klientem, který by si chtěl do firmy koupit IT produkt. Existuje nespočet lepších způsobů, jak utratit peníze – ať už vlastní, nebo firemní. Proto by se reselleři neměli omezovat na pouhý prodej NAS, pevných disků, kamer atd.

Firmy nakupují IT, protože hledají řešení problémů. Ať už chtějí někde ukládat a spravovat svá data, potřebují zabránit jejich ztrátě, chtějí odesílat a přijímat e-maily, mít ochranu proti ransomwaru nebo být chránění kamerovými záznamy… Zákazníci hledají řešení problémů, reselleři by jim měli proto měli nabízet komplexnější služby.

Synology nabízí kompletní řešení pro správu dat, ochranu proti ransomwaru, kamerový dohled, bezdrátovou síť Wi-Fi, e-mail a mnoho, mnoho dalšího. Zákazníkům bych doporučil, aby se vyhnuli problémům v případě havárie a vybrali si kompletní řešení od nás. Synology vyniká vysokou spolehlivostí, snadnou instalací a správou a intuitivním uživatelským rozhraním.

Zdroj: ChannelWorld