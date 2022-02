Intel kupuje Tower Semiconductor, za výrobce čipů dá přes 5 miliard dolarů

Společnost Intel oficiálně potvrdila akvizici společnosti Tower Semiconductor, jež se zabývá výrobou čipů na zakázku. Transakce, jejíž hodnota by se podle Intelu měla vyšplhat na 5,4 miliardy dolarů, by měla být finalizována do 12 měsíců.

Akvizice dle společnosti významně posouvá strategii Intelu s názvem IDM 2.0, podle níž má v úmyslu stát se jedním z největších výrobců čipů na zakázku a zároveň významně diverzifikovat své portfolio výrobních procesů.

Součástí této výrobní strategie je přitom i obchodní divize Intel Foundry Services, prostřednictvím níž Intel zpřístupňuje portfolio procesorů x86 a další know-how partnerům z řad výrobců a vývojářů polovodičových technologií.

Tower Semiconductor by se po začlenění do struktury Intelu měl přitom stát součástí právě Intel Foundry Services. Souvislosti této akvizice detailně popisují naši kolegové ze sesterského portálu Cnews.

Zdroj: Intel