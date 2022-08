Intel poprvé postaví novou továrnu na čipy se spoluinvestorem

Intel oznámil, že uzavřel dohodu o společné investici do výstavby továrny na čipy. Nové výrobní závody v Arizoně postaví společně s kanadskou investiční společností Brookfield Asset Management, která do společného podniku během příštích let vloží až 15 miliard dolarů.

Intel bude v arizonské továrně držet 51% podíl, jeho partner zbývajících 49 %. Tato dohoda, která by měla být definitivně schválena do konce letošního roku, je pro Intel historicky první svého druhu a podle jeho vyjádření se může stát precedentem pro další podobná partnerství.

Intel se totiž netají tím, že v rámci iniciativy Smart Capital Approach hledá externí zdroje pro financování nové výrobní infrastruktury. Nově budované továrny v USA mají posloužit jak pro pokrytí potřeb samotného Intelu, tak pro další zákazníky v rámci programu Intel Foundry Services.

V širším kontextu jde o návrat výrobní kapacity do USA v reakci na globální otřesy způsobené pandemií a pokračujícím nedostatkem komponentů. Výrobce čipů k tomu motivuje i americká vláda, která jim na základě nových zákonů (kouzelně nazvaných CHIPS a FABS) poskytne dotace a daňové úlevy.

Zdroj: Intel