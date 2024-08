Ivo Wartalský (TP-Link): Jsme nováčci, ale děláme maximum

Jak dlouho v TP-Linku působíte? Můžete nás provést svou profesní cestou?





Přiznám se, že v oboru jsem v podstatě od střední školy. Začal jsem jako montér u jedné z největších montážních firem v Čechách. V průběhu let jsem si prošel vším, co s oborem zabezpečovacích systémů souvisí. Tahal jsem kabely, dělal jsem servis, produktového specialistu, projektového manažera, vedoucího obchodního oddělení kamerových systémů. Po téhle štaci jsem to zapíchl u druhého největšího výrobce kamerových systémů jako product marketing manager. Pak už následoval nový projekt v podobě TP-linku.

A teď téměř po roce TP-Link vstupuje do nových vod, konkrétně do segmentu zabezpečení a ostrahy. Co k tomu specialistu na konektivitu vedlo?

Ivo Wartalský VIGI sales manager CZ/SK, TP-Link

Ve své podstatě jde o logický krok, protože vše souvisí se vším. Aby bylo možné provozovat kamerový systém, je potřeba mít kvalitní připojení. Většina velkých výrobců kamerových systémů začala postupem času doplňovat sortiment o různé switche, routery, injektory a někteří mají i vlastní kabeláž. Takže pokud chceme růst – a to chceme – rozšířit naše působení do jiných segmentů trhu, mít vlastní kamerové řešení dává smysl.

Co všechno kamerový systém VIGI pokrývá?

V současné době máme k dispozici dvě kamerové řady. Jednu plastovou, ta je určena primárně pro broadline a můžete ji nakoupit vlastně u všech oficiálních distributorů a subdistributorů značky TP-Link.

Druhá řada je kovová a je k ní specifická řada switchů s PoE napájením, díky kterým můžete kamery napájet. Co se týče toho, co kamery nabízejí, dnes už je to takový standard – rozlišení od dvou po osm megapixelů, více druhů provedení jako dome, bullet, turret, případně otočné kamery, a samozřejmě propojovací boxy. Ty jsou u některých typů instalací vyžadovány.

Jaké prvky kamery VIGI nabízejí?

Tady se opět budeme bavit o jakémsi standardu dnešní doby a trhu. Kamery jsou schopny rozlišovat osoby a vozidla v rámci různých způsobů detekce – například překročení čáry, vstup do oblasti nebo chytrá detekce pohybu. Na základě těchto detekcí vám kamera dokáže poslat různé typy upozornění jako například notifikace do mobilní aplikace VIGI nebo notifikace v rámci rekordéru.

A v neposlední řadě je třeba zmínit, že kamery umožňují i formu aktivního odstrašení. To znamená, že v případě detekce kamera začne blikat a vydá zvukovou signalizaci, a to buďto formou přednahraného zvuku, nebo zprávy, kterou si můžete nahrát pomocí aplikace.

Další příjemná funkce je určitě duální osvětlení. Uživatel si může zvolit, jaká forma přísvitu vyhovuje jeho scéně. Pokud používá kameru v městském prostředí, kde je dostatek světla, kamera využívá bílou ledku a obraz je v barvě a díky tomu dostanete více důkazního materiálu. Pokud bude kamera namontována na samotě u lesa, kde je tma jako v pytli, může používat klasický IR přísvit na 30 m.

Pod značku VIGI spadají i videorekordéry a software. Jaké výhody tento propojený ekosystém nabízí?

Hlavní výhodou při používání komplexního řešení je vždy vlastní ekosystém. Díky tomu je zajištěna podpora všech funkcí, které kamery nebo rekordéry nabízejí. Při propojení kamer různých výrobců může docházet k drobným omezením, jež v případě vlastního ekosystému nehrozí.

Pro jaký typ zákazníků jsou tato řešení vhodná?

Řekněme si to upřímně, jsme nováčci, ale děláme maximum pro spokojenost každého zákazníka. Naší cílovou skupinou budou pro začátek rodinné domy, menší obchody, penziony, případně čerpací stanice, zkrátka projekty menšího rázu nebo zakázky nevyžadující funkcionality a produkty, které prozatím ještě neumíme nabídnout. I když pevně věříme, že se to do budoucna změní.

Kde bude řada kovových kamer dostupná na českém trhu?

Kovové kamery VIGI budou dostupné u dvou specializovaných distributorů PCV Computers a 100MEGA Distribution/ASM.

Proč právě u těchto dvou distributorů?

Je to jednoduché, jelikož je pro nás zákazník na prvním místě, vybrali jsme si partnery „s přidanou hodnotou“. Jde o specialisty, kteří mají svá technická a obchodní oddělení a budou schopní zajistit plnohodnotnou předprodejní i poprodejní podporu.

Mimo jiné s těmito firmami TP-Link spolupracuje již několik let, to znamená, že jde o roky prověřená partnerství, která jsou založena na pevných základech a skvělých mezilidských vztazích.

Jak nabídka doplňuje řadu bezpečnostních kamer Tapo?

Kamery Tapo jsou, řekněme, „chůvičky“ a dokáže si ji zapojit a zprovoznit opravdu každý. U VIGI už se bavíme o komplexnějším řešení, které vyžaduje odbornou montáž, znalost a nastavení. Díky tomu si nyní dokáže vybrat opravdu každý. Jak ten, kdo chce mít pár kamer na sledování, jestli doma někdo nezlobí, tak i ten, kdo vyžaduje sofistikovanější řešení třeba pro více svého podniku.

Připravuje TP-Link ještě další novinky do konce roku?

TP-Link uvádí na trh několik desítek novinek ročně, ať už jde o domácí routery, profesionální síťová řešení nebo chytrou domácnost. Když se zaměřím konkrétně na VIGI, věřím, že se nám do konce roku podaří rozšířit portfolio o kamery s motorickým zoomem a kamery fisheye.

Dále ve spolupráci s centrálou usilovně pracujeme na funkcích, které zákazníci poptávají, například počítání lidí, rozpoznávání tváří, značek či metadata. Pro TP-Link je oblast kamerových systémů novou velkou výzvou, takže se určitě máme do budoucna na co těšit.

Zdroj: ChannelWorld