Jan Rosenbaum vede novou divizi technických služeb v TD Synnex

Česká pobočka společnosti TD Synnex vytvořila novou divizi Technical Services, kterou povede dlouholetý šéf divize HPE, Jan Rosenbaum. Na jeho dosavadní post business unit managera HPE nastupuje Petr Douda.

„IT se už dnes zcela běžně konzumuje jako služba. Proto i distributor musí svým partnerům nabízet komplexní řešení včetně například pre-sales či poprodejních služeb nebo vzdělávacích programů,“ vysvětluje Pavel Klimuškin, VAD director TD Synnex.

„Prostřednictvím našich specialistů chceme nabízet agregované služby s přidanou hodnotou napříč naším portfoliem, ze stejného důvodu jsme před časem vytvořili i další specializované divize – Cloud a Security,“ upřesňuje.

Jan Rosenbaum v TD Synnex (dříve Tech Data) od roku 2010 pracoval jako business unit manager divize HPE. Po mnoha letech, kdy se pohyboval v oblasti prodeje produktů a řešení této značky, se zaměří na rozvoj technických služeb distributora.

Do čela divize HPE přichází Petr Douda, který má v IT více než dvě dekády zkušeností. Specialista v oblastech networking a storage & servers do nynějška zastával pozici HPE teamleadera pro networking. V nové roli se bude soustředit na podporu inovativních řešení HPE Green Lake a HPE Aruba.

