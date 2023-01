Jana Studničková vede Český servis, Pavel Süss je v čele C System CZ

Společnosti Český servis a C System CZ, patřící do skupiny Thein, získávají nové vedení. Do čela Českého servisu se staví Jana Studničková a novým COO C System CZ byl jmenován dosavadní šéf brněnské pobočky Pavel Süss.

Jana Studničková zastávala v posledních letech řadu vysokých manažerských funkcí v rámci skupiny PPF, kde pracovala například v Home Creditu nebo v O2, a po mateřské dovolené také v pojišťovně Cardif.

V Theinu dosud působila v pozici chief growth officer a měla na starosti zejména rozvoj Apple businessu. Z důvodu rostoucího významu Apple businessu ve skupině Thein se Studničková postavila do čela společnosti Český servis, která má prodej a servis zařízení Apple na starosti.

Pavel Süss do společnosti C System CZ nastoupil v roce 2010 a z pozice šéfa brněnské pobočky se věnoval rozvoji obchodu, projektovému řízení a IT konzultacím. Zkušenosti také nabral ve vedoucích rolích ve VB Leasing CZ a Comimpex.

Zdroj: Thein