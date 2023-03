Jean Charretteur je novým generálním ředitelem Mall Group

Společnost Mall Group oznámila, že se do jejího vedení postavil Jean Charretteur. Z pozice generálního ředitele bude mít v Mall Group na starost především aktivity spojené s integrací s mezinárodní e-commerce skupinou Allegro.

V nové roli zastřeší jak aktivity Mallu v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku, tak i vedení e-shopu CZC, kde přebere část kompetencí od odcházející Jitky Dvořákové, generální ředitelky CZC.

Charretteur se postavil do čela Mall Group po tříletém působení ve společnosti Uno Hypermarché v Alžírsku, kde zastával pozici generálního ředitele. Několik předešlých let působil u prodejce hraček Toys “R“ Us, taktéž v pozici generálního ředitele, konkrétně pro Francii, Španělsko a Portugalsko.

Charretteur má za sebou rovněž přímou zkušenost z českého trhu, více než tři roky totiž sídlil v Praze v rámci manažerské pozice pro společnost Tesco, kde měl na starost rozvoj firmy právě v České republice a na Slovensku.

Expanzní i synergické cíle

Charretteur se bude v Mall Group aktivně podílet především na prohlubující se integraci se skupinou Allegro, pro kterou je vstup na český trh významným krokem v plánu mezinárodní expanze. V rámci vedení společnosti CZC pak plánuje Charretteur hlouběji propojovat její expertní týmy se zahraničními protějšky skupiny Allegro.

CZC je podle Mallu z pozice specialisty na počítače a elektroniku v tuzemsku dlouhodobě silnou značkou a pod záštitou největšího středoevropského online tržiště plánuje své postavení na českém trhu nadále posilovat.

„Allegro přináší do Česka bohaté znalosti a zkušenosti s budováním úspěšného modelu marketplace, CZC ho na druhé straně skvěle doplňuje o expertízu z prodeje ve specifické oblasti spotřební elektroniky,“ shrnul Charretteur.

Zdroj: Mall Group