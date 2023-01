Jeden konektor vládne všem, jeden jim všem káže?

Jaké jsou dnes nejpoužívanější konektory?

Snaha o unifikaci konektorů je zde od nepaměti. Výsledkem jsou například hojně využívané USB-A, které nalezneme v počítačích i televizích. Pryč jsou doby, kdy svůj vlastní konektor na zadní straně počítače měla myš a další zase klávesnice. Do značné míry je sjednocena také problematika zapojování monitorů. HDMI kabel zapojíte téměř do každé televize, do všech moderních monitorů i do většiny notebooků včetně těch nejnovějších.

Stále přesto můžete narazit na situace, kdy překvapeně „civíte“ na zařízení, u kterých máte na jedné či druhé straně jiný konektor, než jste čekali. A protože doba zcela bezdrátová je ještě daleko, podobným nepříjemnostem se ještě nějakou dobu nevyhnete.

Je USB-C hlavním konektorem budoucnosti?

Jak již bylo částečně zmíněno, snaha o sjednocení konektorů není ničím novým. Zmínit můžeme SCART kabel. Konektor, který dnes působí více než zastarale, byl v 90. letech stále považován za moderní právě díky jednoduchosti propojení jednotlivých zařízení – například televize a VHS přehrávače. Právě HDMI kabel by se dal označit za jeho nástupce.

Stále relativně nový USB-C konektor si klace cíle ještě větší. Měl by sjednotit konektory napříč veškerou elektronikou a napříč všemi typy dat. Nezáleželo by tedy na tom, zda přenášíte obraz, zvuk, elektřinu či data. Vše by bylo možné propojit jedním konektorem. Je to ale tak jednoduché?

Bohužel nikoliv. USB-C přináší nové problémy. Například USB-C kabel, který dostanete u telefonu pro nabíjení, nemusí stačit pro nabíjení notebooku, či dokonce pro přenos obrazu o rozlišení 4K. U jednotlivých kabelů může být rozdíl i v rychlosti přenosu dat. Konektor tak sice je sjednocen, technologie na pozadí zůstává stále značně roztříštěná. A tak se může stát, že budete mít v budoucnu doma hned několik USB-C kabelů, na které si nalepíte štítky s informacemi o tom, k čemu konkrétně kabel slouží.

Čeká nás spíše postupný přechod

Že se v nejbližších letech na USB-C nepřeorientujeme, naznačuje i skutečnost, že na trhu jsou stále počítače, televize i monitory, které kromě USB-C obsahují i klasické HDMI, USB-A nebo třeba display port. Nezapomínejme na další drobnou elektroniku, která se mnohdy stále prodává s konektory úplně jinými – Lightning, micro USB apod.

Ačkoli lze přepokládat, že rozmach USB-C bude jak díky trhu samotnému, tak díky regulacím pokračovat, jde o běh na dlouhou trať, který se spíše než na jednotky let bude počítat na dekády. A je otázka, zda do té doby nepřijde na trh opět konektor zcela jiný nebo zda dokonce nezvítězí zcela bezdrátová řešení.