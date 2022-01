Jindřich Mičán je CTO ve společnosti ČMIS

Společnost ČMIS oznámila, že posiluje své technické oddělení. Na pozici CTO nově nastoupil Jindřich Mičán, jenž odešel od konkurenční firmy DataSpring.

Na nové pozici se zaměří především na zkvalitnění stávajících služeb pro nové i stávající klienty. Rovněž se bude věnovat optimalizaci interních procesů a posilování stávajícího technického týmu.

„Těší mě, že se k nám přidal Jindřich Mičán na pozici CTO – máme tak v managementu dalšího profesionála s obrovským přehledem v technologiích, který je zběhlý rovněž v nastavování a optimalizaci procesů,“ uvedl Václav Svátek, CEO a zakladatel ČMIS.

Mičán má dlouholeté zkušenosti v IT, v roce 2004 začínal jako administrátor a správce databází. Následně přešel do státní správy, konkrétně na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde po pozici administrátora koordinoval coby IT manager osmičlenný tým.

Dále působil na pozici administrátora ve společnostech LG Nexera a Novartis. Nakonec zakotvil na pět let v již zmiňovaném DataSpringu, kde vedl podpůrné i operations týmy nebo dohlížel na projekty.

Zdroj: ČMIS