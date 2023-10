Juniper šetří a restrukturalizuje, propustí 440 zaměstnanců

Společnost Juniper Networks oznámila, že v rámci restrukturalizačního plánu v hodnotě 59 milionů dolarů propustí 440 zaměstnanců. Restrukturalizační strategie se podle zástupců má zaměřit na přeskupení zdrojů a investic do dlouhodobých růstových příležitostí.

Juniper zároveň uvedl, že vlna propouštění by měla být v zásadě dokončena již na konci prvního čtvrtletí 2024. V rámci úpravy strategie by se společnost měla více soustředit na investice do zařízení pro podnikové sítě.

Tržby Juniperu z podnikových sítí v prvním čtvrtletí letošního meziročně vzrostly o 18 % na 433 milionů dolarů. Společnost se významně podílí také na podpoře vývoje cloudu a umělé inteligence.

Ve své nejnovější finanční zprávě společnost uvedla, že tržby z podnikových služeb založených na AI nadále výrazně překonávají trh a meziročně stouply o 17 %. K tomuto růstu přispělo portfolio Mist AI, které meziročně posílilo o více než 60 % a dosáhlo tak dalšího rekordního čtvrtletí.

Zdroj: IDG News Service