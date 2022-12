Kamery Tapo spolehlivě upozorní na nezvané návštěvníky

Bezdrátové venkovní kamery TP-Link Tapo C320WS a TP-Link Tapo C420S2 představují elegantní, efektivní a jednoduché řešení, které je nenáročné na provoz i instalaci.

Bezdrátová kamera Tapo C320WS

Ohlídat si dům, zahradu nebo domácnost je s kamerou Tapo C320WS hračka. Vzhledem k nízké ceně a dobré marži by se mohlo zdát, že přístroj bude ošizen na funkcionalitách, a tak zákazníky jistě mile překvapí, že nabízí vše důležité a udělá více než dobrou službu.

Kamera disponuje vysokým 2K QHD rozlišením. V kombinaci se senzorem pohybu a s velmi citlivým snímačem umí monitorovat okolí i v noci, a to díky infračervenému přísvitu na vzdálenost až 30 metrů. Bez potíží tak zachytí podezřelý pohyb a problém nenastane ani při rozpoznávání tváře, která se na záznamu objeví pěkně v barvách.

Tapo C320WS skvěle zapadá do sofistikovaného ekosystému chytrých zařízení značky Tapo. Lze ji jednoduše ovládat pomocí mobilní aplikace dostupné zdarma pro Android a iOS. V případě detekce pohybu zasílá kamera notifikaci do mobilního telefonu a případného pachatele začne odrazovat hlasitým zvukovým a světelným alarmem. Integrovaný mikrofon a reproduktor je však možné využít i obousměrně, což se také může hodit při zcela běžných situacích, například při komunikaci s pošťákem u dveří.

Obraz snímaný kamerou je možné sledovat živě ve FullHD rozlišení, ale výhodu představuje především ukládání záznamu na vlastní microSD kartu o maximální kapacitě 256 GB, síťový disk s podporou standardu ONVIF S, síťový videorekorder TP-Link VIGI NVR, nebo případně na zpoplatněné cloudové úložiště v rámci služby Tapo Care.

Připojení přístroje je možné přes Wi-Fi nebo prostřednictvím ethernetového kabelu. Uchycení do zdi je velmi jednoduché pomocí šroubů, nicméně při instalaci kamery je nutné počítat s nutností zapojení do elektrické sítě a také s pevným nastavením hlavy kamery – měnit směr jde manuálně pomocí aretačního šroubu. Odolnost zařízení vůči prachu, vodě a mrazu potvrzuje stupeň ochrany IP66.

Zabezpečit domácnost lze levně a Tapo C320WS to jen dokazuje. Pro větší prostor můžeme umístit kamer několik, přičemž jejich správa probíhá pomocí jedné aplikace. Jak jednoduché.

Bateriová kamera Tapo C420S2

Zcela bezdrátové řešení představuje systém dvou bateriových kamer Tapo C420S2 disponující rovněž vysokým rozlišením obrazu 2K QHD. Zákazník má tak neomezeně možností, kam toto bezpečnostní zařízení umístit. Nabízí se třeba chaty nebo chalupy bez přívodu elektrické energie, garáže, ale i venkovní stěny rodinných domů, kam lze jen stěží vést elektřinu.

Dvojice kamer, které jsou v balení, nabízí sofistikované funkce jako ve výše uvedeném případě – krásně zobrazuje detaily, disponuje plnobarevným nočním viděním, odesílá notifikace do aplikace pro Android nebo iOS, umožňuje sledovat záznam živě, odhánět nevítané návštěvníky zvukovým a světelným alarmem a komunikuje obousměrně s lidmi venku.

Autor: Bateriová kamera Tapo C420S2

Chytrá AI detekce založená na umělé inteligenci zvládá rozpoznávat osoby, domácí mazlíčky, ale i vozidla, takže majitele nebude vyrušovat zbytečnými notifikacemi. Velkou výhodu představuje také možnost ukládání záznamu na vlastní microSD kartu, která je umístěná v dodávané komunikační bráně a není tak v kameře. To je samozřejmě výhoda, protože potenciální pachatel sice může kameru zničit, ale k záznamu se nedostane. Záznam je také možné nahrávat na síťový disk s podporou standardu ONVIF S, síťový videorekorder TP-Link VIGI NVR, nebo případně na zpoplatněné cloudové úložiště v rámci služby Tapo Care.

Vyměnitelná nabíjecí baterie vydrží až 180 dní při spuštění deseti až dvaceti událostí denně. Stupeň ochrany IP65 zajišťuje bezpečné používání ve venkovním prostředí, a přístroji tak nevadí prach ani voda.

Kamery Tapo C420S2 se umisťují velmi jednoduše pomocí šroubů do zdi, ale v interiéru je možní snímač bezpečně postavit na stojánek, přičemž není potřeba šroubů ani drátů. Směr snímání kamery lze jednoduše upravit manuálně pootočením kloubu u držáku. Komunikaci mezi kamerami a sítí zajišťuje dodávaná komunikační brána (hub), který se jednoduše připojí do domácí WiFi nebo kabelové sítě. Hub Tapo H200, který je v balení zajišťuje jak komunikaci do internetu, tak i slouží jako úložiště záznamů z kamer na SD kartu. Zároveň je v této bráně vestavěný i alarm a domovní zvonek. Celkem podporuje připojení až 4 kamer, takže může zákazník v případě zájmu rozšířit síť o další kamery, které se budou nabízet i samostatně.

Sada dvou bezdrátových kamer s vysokým rozlišením a komunikační bránu s lokálním úložištěm představuje ideální řešení pro zákazníky, kteří se nechtějí omezovat jakýmikoliv kabely. Dlouhá výdrž vyměnitelné a dobíjecí baterie umožňuje spolehlivý dlouhodobý provoz kamery a zajišťuje majitelům klidné noci. A nakonec potěší i cena pohybující se jen lehce nad šesti tisíci korunami.