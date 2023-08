Kantar: Více než polovina Čechů by neprodala svůj starý telefon

Společnost Swappie ve spolupráci s agenturou Kantar uvádí, že elektronika je nejrychleji rostoucím zdrojem odpadu na světě a jen zlomek z ní doputuje až do fáze recyklace. Problémem nejsou jen nebezpečné materiály a plýtvání vzácnými kovy, na skládkách i v šuplících se válí i úložiště plná citlivých dat.

Čeští uživatelé dle průzkumu sice o šetrnějších způsobech likvidace ví, zvažovala by je ale jen necelá polovina z nich. Celkem 48 % vlastníků rozbitého telefonu neví, že za něj může dostat peníze zpět, pro čtvrtinu uživatelů znamená šetrné nakládání se starou elektronikou dle jejich slov moc práce.

Náhradní se vždy hodí

Více než polovina respondentů (56 %) si chce ponechat své staré zařízení jako náhradní telefon – na tom samo o sobě podle Swappie není nic špatného. Ale 48 % respondentů s rozbitým smartphonem neví, že za něj mohou získat peníze.

Pokud už o prodeji mluvíme, Češi si podle průzkumu pečlivě vybírají, komu by starý telefon předali. Na prvním místě by vybrali přítele nebo příbuzného (45 %), prodej jinému spotřebiteli prostřednictvím online bazaru by volili jen v 35 % případů.

Obchod s elektronikou nebo maloobchod by si vybralo 37 % a pouze 21 % respondentů by zvažovalo prodej svého starého chytrého telefonu do internetového obchodu.

Zdroj: Swappie