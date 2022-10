Klára Ječmínková je account manažerkou ve VMwaru

Společnost VMware oznámila, že v pokračuje v České republice ve svém růstu. Novou account manažerkou se v říjnu stala Klára Ječmínková, která se v rámci obchodního týmu zaměří na rozvíjení vztahů s klienty z oblasti veřejného sektoru a financí.

Do VMwaru přichází s více než dvanácti lety zkušeností s prodejem v oblasti IT. Posledních pět let pracovala ve Veritas Technologies jako enterprise account manager, předtím působila na stejné pozici v Dellu, ale také jako HPSD sales specialist ve společnosti Hewlett-Packard.

Ječmínková vystudovala obchod a marketing na Baylor University v americkém Texasu. Kromě rodiny tráví nejvíce času sportem, také ráda cestuje a poznává nové lidi a kultury.

Zdroj: VMware