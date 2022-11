Klarna: Tři ze čtyř Čechů upřednostní e-shop, který umožní platbu až po převzetí

Společnost Klarna publikovala velký přehled nákupního chování evropských a amerických spotřebitelů s názvem Shopping Pulse, jenž zahrnuje i odpovědi více než tisícovky českých nakupující.

Z průzkumu, který se dotazoval na nákupní zvyklosti a preference respondentů během třetího čtvrtletí letošního roku, mimo jiné vyplynulo, že ochota nakupovat online meziročně znatelně vzrostla ve všech sledovaných zemích.

Češi jsou podle Klarny mezi pěticí zemí, které mají k online nakupování vůbec nejblíže – 31 % českých zákazníků by chtělo většinu svých nákupů činit online. Průzkum také ukázal, že 78 % Čechů po e-shopech vyžaduje inovace, které by se dle názoru respondentů měly zaměřit na bezproblémovou platbu, a to jak online, tak i v kamenných obchodech.

Lepší nabídka platebních metod povzbuzuje k nákupu

Společnost uvádí, že jedním z velkých témat, které u českých zákazníků ovlivňuje nákupní zážitek a ochotu nakupovat online, je platba za zboží. Jak ukazují například data portálu Česká e-commerce, v České republice je dlouhodobě velmi oblíbená platba na dobírku, což ukazuje, jak moc Češi nechtějí platit předem za zboží, které jim ještě nedorazilo.

Celých 73 % zákazníků podle průzkumu spíše nakoupí v takovém obchodě, který umožňuje platbu po převzetí. Stále otevřenější jsou proto čeští spotřebitelé tzv. odloženým platbám (BNPL), které umožňují zboží ihned koupit, ale zaplatit později, případně i na vícekrát.

Lidé jsou navíc podle společnosti Klarna dvakrát ochotnější využívat služby BNPL než kreditní karty a 77 % respondentů považuje možnost rozdělit nákup do více plateb bez úroků a poplatků za užitečné.

Tomu, že by obchodníci měli více investovat do pohodlných platebních metod, věří 63 % dotázaných. Celkem 46 % respondentů si navíc myslí, že by majitelé e-shopů měli více dbát na personalizovaná doporučení produktů.

Touha po moderních platebních metodách a personalizaci tak u zákazníků podle studie výrazně převyšuje touhu po investicích do rozšířené a virtuální reality (26 % dotázaných) či třeba do technologií rozpoznávání hlasu a tváře při kontaktu s prodejcem (11 %).

Lepší zákaznická zkušenost přesvědčí i zatvrzelé „kameňáky“

Klarna dále podotýká, že přestože je česká e-commerce i v globálním měřítku velmi vyspělá, pro internetové obchodníky skýtá stále mnoho prostoru k růstu. E-shopy si totiž mohou „sáhnout“ i na velké množství zákazníků tradičních kamenných obchodů, kteří jsou vůči online nakupování zatím rezervovaní.

Nejčastějšími důvody, které české zákazníky od nákupu na internetu odrazují, jsou obavy, že daný produkt nebude vyhovovat jejich potřebám (65 %), více než polovina zákazníků se také bojí, že by proces vrácení zboží byl příliš složitý (54 %).

Podobně pak nadpoloviční většina (53 %) zákazníků podle studie Shopping Pulse nedůvěřuje tomu, že bude obdržený produkt odpovídat popisu na e-shopu.

Z průzkumu v neposlední řadě vyplynulo, že drtivá většina českých zákazníků očekává další inovace v oblasti maloobchodu a myslí si, že by se obchodníci měli snažit dále zvyšovat úroveň jejich nákupního zážitku.

Rostoucí trend digitalizace retailu je ostatně podle společnosti Klarna jednoznačný a jsou kategorie, ve kterých již dnes Češi online nákup jasně preferují – ať už se jedná o elektroniku, zboží z kategorie zábavy, erotické pomůcky nebo potřeby pro sport a volný čas.

Zdroj: Klarna