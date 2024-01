Klíčem úspěchu je správné propojení, říká švédská skupina EET Group. V Česku tak nabízí přes 20 tisíc druhů kabelů té nejvyšší kvality

Není EET jako EET. Švédská skupina EET Group nemá nic společného s elektronickou evidencí plateb, zato je největším expertem na IT komponenty pro dodavatele firemních zákazníků a servisní společnosti z oblasti ProAV, dohledu a bezpečnosti, spotřební elektroniky či profesionální kabeláže.





Autor: EET Group

Jako jediná společnost nabízí na českém trhu přes 20 tisíc druhů kabelů i pro ty nejnáročnější zákazníky. Ať už jde tedy o video nebo audio kabely, datové, síťové, napájecí či signální, EET poskytuje nejen produkty mnoha mezinárodních značek, včetně vlastní prémiové řady Vivolink, ale také kompletní řešení včetně úpravy komponent na klíč a školení montážních a servisních firem.

„Profesionální kabeláž je jednou z hlavních oblastí, které se naše společnost věnuje téměř 30 let. Jsme distributorem více než 1100 značek od globálních hráčů po oblíbené lokální značky. popisuje Jan Bartoš, Managing Director ve společnost EET Česká republika.

„EET Group působí v 26 zemích Evropské unie a dodává zboží na více než 70 trhů. VČeské republice jsme přirozeným partnerem všech důležitých servisních společností pro montáž IT komponent a kromě toho jsme sami výrobcem produktů několika prémiových značek,“ dodává Bartoš.

Od jiných dodavatelů se EET Group liší tím, že nabízí co nejkvalitnější produkty, u kterých se klienti mohou spolehnout na dlouhou životnost a spolehlivost.

Levné kabely umí prodávat každý, zákazník ale potřebuje kvalitu

„Český trh v posledních letech zaplavily levné výrobky zČíny, které zákazníkům na první pohled dokáží snížit náklady na různá IT řešení, ale po velmi krátké době pochopí, že jde o krátkozrakou strategii. Naším cílem není nabízet co nejlevnější zboží pochybné kvality, ale ověřené značky, za kterými si stojíme a představují pro klienty jistotu, že v krátkodobém horizontu nebudou muset řešit nečekané problémy,“ říká Jan Bartoš.

EET Group se přitom nezaměřuje pouze na profesionální kabeláž, ale distribuuje prakticky veškeré IT produkty, včetně profesionálních AV řešení, zabezpečení firem, logistiky a nabízí i profesionální školení. Důležitým segmentem je například také komplexní nabídka racků a všech komponent pro serverovny a datová centra.

O skupině EET Group:

EET Group nenabízí svoje služby koncovým zákazníkům, specializuje se výhradně na B2B klienty a dodavatele firem pro profi IT řešení. Firma vznikla v roce 1997 na základech švédské společnosti EET Sweden, kdy ji převzal soukromý kapitálový fond z Velké Británie a sloučil ji s technologickými start-upy v Dánsku, Norsku a Finsku. Nový management poté zvolil dlouhodobou strategii transformace EET Group z vyloženě severského distributora IT řešení na celoevropského dodavatele, který působí prakticky v celé Evropské unii. Skupina postupně skoupila podobně zaměřené firmy na několika evropských trzích, během let 1998 až 2023 provedla celkem 52 akvizic a aktuálně dodává více než 30 tisícům zákazníků ročně.

Více informací o portfoliu a společnosti EET Česká republika naleznete na webu www.eetgroup.cz.