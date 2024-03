Křemíkové výročí Asbisu a AMD

Během posledních dvou dekád se mezi oběma společnostmi rozvinulo úspěšné a produktivní partnerství. Nejenže společně neustále rostou, ale momentálně působí ve více než čtyřiceti zemích v regionu EMEA a nabízí rozsáhlou škálu produktů. Tyto produkty zahrnují procesory pro stolní počítače, servery a pracovní stanice a také grafické karty Radeon PRO.





V rámci oslav dvaceti let spolupráce připravil distributor dedikovanou microsite, na které partneři najdou nejaktuálnější novinky ze světa AMD, a to jak o serverových procesorech AMD Epyc, tak desktopových procesorech AMD Ryzen 5000.

V rámci oslav 20 let spolupráce mezi Asbis také připravil kvíz s 20 hodnotnými odměnami. Stačí správně vyplnit 20 otázek ve kvízu a zařadíte se slosování, které se uskuteční 21. 3. 2024. Mezi odměnami jsou na příklad AMD Ryzen 7 5700G, Apple AirPods 2. generace, Bang & Olufsen Beosound Explore, AENO robotický vysavač a mnoho dalších.

Dechberoucí hraní na PC

Nejžhavější novinka v procesorovém portfoliu AMD nese název Ryzen 8000G, která gamerům přináší možnost hrát ve vysokém rozlišení ihned po rozbalení. Kompletní zážitek umocňuje výkonná integrovaná grafika AMD Radeon 700M.

Procesor AMD Ryzen 8000G

Integrovaná grafika podle výrobce vtáhne uživatele do hry, aniž by museli kupovat samostatnou grafickou kartu. A pokud by chtěli jít ještě dál, stejně jako všechny procesory AMD Ryzen jsou modely řady 8000G kompatibilní s grafickými kartami pro ještě vyšší výkon.

Nové obzory s AI

AMD nezaostává ani v oblasti umělé inteligence. V nedávné době představil desktopový procesor AMD Ryzen AI, jenž obsahuje speciální AI engine navržený pro maximální efektivitu zpracování AI, grafické jádro AMD Radeon optimalizované pro pracovní úkoly s umělou inteligencí a jádra procesoru Ryzen, která také mají výkonné AI schopnosti.

Hráči mohou získat konkurenční výhodu s procesorem AMD Ryzen. Procesor je možné přetaktovat stisknutím jednoho tlačítka a převzít kontrolu nad výkonem díky nástroji Ryzen Master. Špičková technologie pamětí AMD Expo Memory zajišťuje plynulý zážitek přizpůsobený potřebám každého herního nadšence. Upgrady a úpravy jsou na dosah ruky v ekosystému patice AMD AM5.

Streamování bez omezení

Nabídka grafických karet AMD se v nedávné době rozrostla o model Radeon RX 7900 GRE, jenž si klade za cíl nastavovat novou úroveň výkonu pro hráče. Grafická karta vybavena 16 GB paměti GDDR6 a unifikovanými výpočetními jednotkami AMD RDNA 3.

Nechybí ani funkce nové generace, jako je AMD HYPR-RX, které umožňují pokročilý herní výkon s vysokou obnovovací frekvencí při rozlišení 1440p a vyšším. Hráči navíc mají možnost ještě více se ponořit do obrazu díky technologii AMD Radiance Display Engine a DisplayPort 2.1 a vychutnat si až 68 miliard barev při přehrávání videa a hraní her v rozlišení až 8K.

Uživatelé se mohou připravit na streamování nové generace s vysokou věrností obrazu pomocí softwaru OBS Studio s novými hardwarovými enkodéry AV1. Mohou také zapnout funkci AMD Noise Suppression5 s umělou inteligencí a eliminovat tak okolní hluk, aby mohli jasně komunikovat s diváky nebo spoluhráči.

Adrenalinové ovladače

Kombinace grafické karty AMD Radeon RX 7900 GRE s procesorem AMD Ryzen odemyká svět inteligentních technologií AMD3. Hráči mohou rozšířit možnosti své grafiky AMD Radeon řady RX 7000 pomocí aplikace AMD Software: Adrenalin Edition s nejnovějšími ovladači pro ty nejlepší herní zážitky na PC.

Technologii upscalingu posouvá na další úroveň funkce AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Poskytuje neuvěřitelnou kvalitu obrazu a zároveň zvyšuje snímkovou frekvenci v podporovaných hrách. AMD Radeon Super Resolution (RSR) zase využívá technologii prostorového upscalingu FSR na úrovni ovladačů a nabízí výkonnostní výhodu upscalingu v tisících her.