Marcel Divín (Epson Europe): Kudy se ubírá firemní tisk?

Když jsem na podzim roku 2005 nastupoval do společnosti Epson, jednoho ze tří největších dodavatelů tiskových technologií na světě, byl v oblasti A4, A3 tiskových zařízení naším primárním zaměřením domácí tisk, případně specializovaný tisk fotografií a grafiky. Tomu byla uzpůsobena naše nabídka, která čítala jen menší, kompaktnější zařízení, většinou v omezené výbavě. Pomalu a jistě se začínal etablovat bezdrátový tisk, ale nabídka vybavenějších zařízení (duplex, více vstupních podavačů, displej…) byla minimální.





Vše vycházelo z tehdejšího vnímání inkoustové technologie jako cenově příjemné, ovšem s omezenou funkčností, robustností a možností nasazení. Tedy technologie pro malý objem tisku. Nemohli jsme partnerům poskytnout to, co v této době umožňovaly laserové technologie. Častokrát bylo složité odpovídat na dotazy, zda se vůbec něco plánuje, jestli bude šance nabídnout řešení, které bude srovnatelné, respektive výhodnější.

Epson je jedno ucho

Marcel Divín national sales manager CZ & SK, Epson Europe

Protože v Epsonu nasloucháme partnerům a koncovým zákazníkům, udělali jsme maximum pro to, abychom toto řešení měli. V roce 2011 jsme na trh uvedli první Business Inkjet zařízení formátu A4 již s legendárním názvem „WorkForce“. V rychlém sledu následovala A3+ tisková zařízení, v roce 2014 první řešení WorkForce Pro RIPS v té době s nevídanou výtěžností inkoustových sáčků 50 000 stran/75 000 stran, v roce 2017 první zařízení s liniovou tiskovou hlavou a rychlostí tisku až 100 za minutu černobíle i barevně.

A nyní, po třinácti letech od startu této technologie a našeho vývoje, mohu s hrdostí říct, že jsme v Epsonu pojem „Business Inkjet“ posunuli do pozice hlavního evangelizátora v oblasti celého kancelářského tisku.

Řada novinek do konce roku

Nejvíce viditelná změna je v dostupné nabídce produktů, která začíná u řady tankových systémů EcoTank Office (ve formátu A4, A3) a končí u nejvýkonnějších multifunkčních zařízení řady WorkForce Enterprise. V nabídce najdete barevná i unikátní černobílá zařízení dělená podle výbavy, výkonu, robustnosti, ceny a nákladů na tisk, kde začínáme na třech haléřích za jednu černobílou stránku A4. Celkově jde o neuvěřitelných 40 řad produktů do všech možných segmentů od domácí kanceláře až po velké kanceláře se stovkou uživatelů.

I přes takto širokou nabídku stále zvažujeme další směry rozvoje, které můžete očekávat v průběhu tohoto (Q3/2024) a příštího roku (Q1, Q2/2025). Půjde jak o produkty nahrazující dosavadní řady, tak i o úplně nové segmenty, kde vnímáme potenciál pro další rozvoj.

V rámci novinek bych rád vyzdvihl úplně novou generaci výkonných a robustních multifunkčních tiskáren formátu A4 WorkForce Enterprise AM-C400/550, které přinášejí do statického prostředí firemních tiskáren pro střední/větší pracovní skupiny novou dynamiku. Dříve měl resellery možnost volby pouze mezi tiskovým řešením postaveným na laserové technologii. Stroje nebyly kompaktní ani dostatečně robustní pro vysoké objemy tisku ve formátu A4. A proto se zde velmi často nasazovala tisková řešení ve formátu A3, což zbytečně navyšovalo cenu celého řešení.

Kancelářský pracant

V našem případě jde o unikátní inkoustové zařízení, které je servisně daleko jednodušší s minimem vyměnitelných dílů, ekologičtější a šetří i skryté náklady spojené například se spotřebou elektrické energie. Díky využití liniové tiskové hlavy dosahujeme rychlosti tisku 40/55 stran za minutu. Design je modulární podle potřeb zákazníka.

Samozřejmostí je široká softwarová výbava včetně možnosti vytěžování dokumentů a integrace zařízení do firemních prostředí. Zásadní je i zabezpečení tiskáren, a to jak v oblasti přímo tiskárny, tak i softwarových nástrojů. Minimální životnost je 1,8 milionu stran. Tato řada navazuje na v roce 2023 uvedenou řadu A3 modelů AM-C4000/C5000/C6000, které přinášejí stejnou přidanou hodnotu také do segmentu A3.

V softwarových vodách

Samostatnou kategorií je vývoj softwarových aplikací a řešení, který s vývojem hardwaru jde ruku v ruce. Zde se zásadní posun udál v posledních pěti letech, kdy jsme z čistého výrobce hardwaru dokázali dotáhnout komplexní ekosystém softwarových nástrojů pro správu, management tiskáren, digitalizaci dat včetně specializovaných cloudových systémů. I zde nás čeká další posun již v tomto roce.

Tedy pokud vše jednoduše shrnu. Inkoust je skvělou alternativou k laserové technologii tisku. Je konstrukčně jednodušší, robustní s minimem odstávek, dokáže výrazně snížit celkové náklady na vlastnictví, a přitom přinést tolik potřebnou univerzalitu tisku. A stále je kam jej posouvat jak výkonově, tak i robustností a výbavou. V následujících letech vás o tom, věřím, přesvědčíme!

Zdroj: Epson