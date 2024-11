Kulatý stůl o networkingu: Budoucnost leží v kontinuálním vzdělávání

„Edukační úsilí směřujeme primárně směrem k partnerům, protože na českém a slovenském trhu fungujeme jako distributor a s koncovými zákazníky přijdeme do styku jen výjimečně,“ vysvětluje Ondřej Valenta (Alternetivo). „Pokud má ovšem partner zájem, rádi vyškolíme i jeho koncového zákazníka. Již řadu let pravidelně pořádáme technická školení z různých oborů, velký zájem je zejména o školení v oblasti optiky, na které máme pořadníky. Pořádáme školení i na aktivní technologie, od Wi-Fi přes switching a routing až po bezpečnost.





Obzvláště v bezpečnosti je nutné se školit neustále, protože už dávno neplatí, že člověk, který vyšel ze školy, už umí všechno a nemusí se dál vzdělávat. Je důležité být v obraze, vědět, jaké nové hrozby se objevují a jakým způsobem se proti nim lze bránit. Zároveň je důležité neustále všem připomínat mantru, že žádný zákazník není tak malý, aby se nestal cílem kybernetického útoku.“

„Vzdělávání je jednou z našich klíčových priorit,“ souhlasí Dominik Soukup (Cisco). „Není to jednoduchá úloha, a i proto se ji snažíme provozovat na několika frontách. Tou první jsou přednášky pro veřejnost, ať už v rámci našich roadshow nebo pravidelného webináře Cisco Tech Club, kde hovoříme o aktuálních technologiích.

Druhou frontou jsou instituce – již několik let v rámci středních a vysokých škol máme Cisco Networking Academy, kde mají studenti možnosti získat certifikace či kredity v rámci svého vzdělávání. Dále pomáháme organizovat celostátní kybersoutěž pro studenty. V neposlední řadě také již několik let podporujeme organizaci Czechitas. Přijde mi fascinující, jak se i člověk, který není z IT branže, dokáže pro sítě nadchnout a vstřebá všechna související témata.“

„Jsem rád, že tu jsem v tak dobré společnosti,“ pochvaluje si Martin Bratičák (Zyxel). „Můžu proto s obdivem konstatovat, že velcí vendoři dělají v oblasti vzdělávání obrovský kus práce. Až je poněkud překvapující, jak se menší hráči nestarají a nechávají to na těch větších. Řada menších výrobců si vystačí s vysvětlením, že jejich produkt je „Cisco-like“, a pokud umíte nakonfi gurovat Cisco, poradíte si i s jejich zařízením.

V Zyxelu zastáváme názor, že vendor je nositel kompetencí a jako takový by měl být zodpovědný za vzdělávání partnerů a neměl by to nechávat na někom jiném. V tomto ohledu patří Zyxel mezi jedny z nejaktivnějších SMB vendorů, na českém trhu máme stovky a stovky proškolených partnerů. Know-how považujeme za jeden z klíčových parametrů, podle kterých by si reselleři – a potažmo i koncoví zákazníci – měli vybírat dodavatele technologií.“

„Vzdělávání je v oblasti síťových technologií klíčové,“ přidává se Daniel Fertšák (Hewlett Packard Enterprise), „a to hned z několika důvodů. Především jde o obecné zvýšení bezpečnosti, protože dobře informovaný zákazník lépe chápe důležitost bezpečnostních opatření, ať už jde o firewally, šifrování, správné nastavení hesla a podobně. Tím se významně snižuje riziko kybernetického útoku, ztráty dat nebo neautorizovaného přístupu do sítě.

Poskytujeme různé kurzy a vzdělávání v nejrůznějších síťových technologiích. Programy jsou navržené tak, aby pokryly rozličné úrovně odborností od začátečníků až po zkušené profesionály. Vzdělání má nezastupitelnou úlohu, protože ačkoli se dnešní technologie snaží být jednoduché, skutečnost je taková, že jsou stále složitější. Kdo se v nich chce orientovat, potřebuje jim rozumět, a řekl bych, že zde panuje přímá úměra – nejúspěšnější zákazníci jsou ti, kteří jsou dostatečně proškolení.“

Vyhlídky do zbytku roku

„Obecně bych chtěl do závěru roku i dalších let našim zákazníků doporučit, aby byli dobře informovaní o nových technologiích a trendech,“ vzkazuje na závěr Daniel Fertšák (Hewlett Packard Enterprise). „Je totiž složité dělat kvalifikovaná rozhodnutí, když nevíte, jaké technologie trh nabízí a jak přesně fungují. Firmy, jež v současné době uvažují o nové infrastruktuře, by z mého pohledu měly pečlivě zvážit, které technologie reálně využijí a jak velký rozpočet jsou schopní na výměnu vyhradit.

Dalším tématem, které bude v blízké budoucnosti stále aktuálnější, je umělá inteligence. Z mého pohledu jde o krok správným směrem, protože AI dokáže zjednodušit správu, vyhodnocovat telemetrická data, odhalovat anomálie v síti a následně optimalizovat její nastavení.“

„Věřím, že letošní zdařilý rok úspěšně dotáhneme do konce,“ bilancuje Ondřej Valenta (Alternetivo). „Při pohledu na projekty, jež aktuálně řešíme se zákazníky a které by měly být realizovány příští rok, lze usuzovat, že ani příští rok by nemělo přijít výraznější ochlazení. Příležitostí bude celá řada, ostatně většinu z nich jsme tu vyjmenovali, a po zveřejnění nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek se bezpečnost stane hlavním tématem většiny byznysových konverzací. Až budou známé přesné požadavky a parametry, očekávám, že se spustí obrovský kolotoč dodávek nových bezpečnostních řešení.

V Alternetivu se i do budoucna chceme věnovat již zmiňovanému tématu privátních 5G sítí. Pokud jsou firmy, které zvažují alternativu k Wi-Fi, rádi jim ukážeme naměřené hodnoty, pokrytí a reálné případy použití, které z našeho pohledu dávají smysl. Zároveň bych rád apeloval na důležitost vzdělávání. Cisco v této oblasti dělá záslužnou činnost ve školách, za což bych Dominikovi rád poděkoval, protože k nám chodí absolventi, kteří už mají určitou představu o sítích, a to nám obrovsky pomáhá. Rád bych proto všechny vyzval, aby v těchto edukačních aktivitách pokračovali, protože to má na naše odvětví pozitivní vliv.“

„Na závěr bych zmínil ještě jeden trend, a tím je komplexita sítí,“ říká Dominik Soukup (Cisco). „Sítě jsou čím dál komplexnější, ale počet odborných techniků nestoupá úměrným tempem. I proto se zaměřujeme na dodávání uceleného řešení, které umožní jednotlivé produkty propojit mezi sebou. Administrátor tak získá parťáka, který mu podává informace o stavu sítě a chování v rámci sítě a pomáhá mu řešit další optimalizace provozu.

V následujících měsících pořádáme celou řadu akcí, od vědeckých konferencí až po roadshow pro koncové zákazníky, takže věřím, že se na nich s většinou klientů potkáme a budeme mít příležitost jim toto ucelené řešení ukázat.“

„Naznačil jsem to už na začátku, a tak tím i skončím,“ usmívá se Martin Bratičák (Zyxel). „Přicházejí nové obchodní příležitosti a já jsem rád za všechny technologie, které posouvají naše zákazníky dál a zároveň nabízejí nové příležitosti i našim partnerům. Celá řada našich resellerů se transformuje do modelu MSP, tak aby byli schopní nabízet přidanou hodnotu a aby jim to ekonomicky dávalo smysl.

Velkým netechnologickým, avšak velmi důležitým trendem je udržitelnost. Z tohoto pohledu vidím budoucnost velmi pozitivně. Zároveň bych rád vyzval partnery, aby se kontinuálně vzdělávali, protože vyšší expertiza jim otevře nové příležitosti pro jejich byznys. Tady platí kouzelné slůvko proaktivita – ti proaktivní jsou většinou ti nejúspěšnější.“

Zdroj: ChannelWorld