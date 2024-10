Kulatý stůl o networkingu: Wi-Fi 7 a NIS 2. Průlom, nebo hype?

Milí čtenáři, přinášíme vám druhou část debaty odborníků na sítě a networking, kteří se v září 2024 sešli u Kulatého stolu ChannelWorldu. Kompletní přepis debaty naleznete v tištěném čísle magazínu. Seriál Kulatý Stůl ChannelWorldu můžete sledovat i zde.

„Wi-Fi 7 je nejnovější standard, který v současné době pro Wi-Fi máme,“ říká na úvod dalšího tématu Dominik Soukup (Cisco). „Ještě není zcela ratifikovaný – ratifikace by měla proběhnout na konci roku – je tedy možné, že ještě nastanou nějaké změny. Nicméně je to za dlouhou dobu první standard, kdy se rozevírají nůžky mezi tím, jak má technologie fungovat a jak je marketingově přebíraná.





Dominik Soukup, Cisco Autor: ChannelWorld

I proto může uživatel nabýt dojmu, že když mu nefunguje Wi-Fi, vše vyřeší tím, že koupí to nejlepší, co je na trhu k dispozici. Jenže to není tak úplně pravda. V roce 2028 by měla začít přicházet Wi-Fi 8, což už je za tři roky, a já neznám mnoho zákazníků, kteří by vyměňovali přístupové body každé tři roky. I proto se Cisco zaměřuje na zpětnou kompatibilitu se staršími generacemi a především na to, aby bezdrátová síť obecně fungovala co nejstabilněji.

To znamená, že pro nás není až tak rozhodující, zda má uživatel Wi-Fi 6E nebo Wi-Fi 7. Pro nás je klíčové, aby uživatel začal používat novou frekvenci 6 GHz, o které se bohužel příliš nemluví, ale je zásadním faktorem pro to, aby síť byla připravená přecházet na nové standardy a používat nové funkce.“

„Já jsem Wi-Fi 7 zmiňoval jako hlavní trend, který aktuálně pozoruji,“ přikyvuje Martin Bratičák (Zyxel). „V reálných implementacích se zatím příliš neprojevuje, ale z byznysového hlediska je mi tato nová technologie velmi sympatická. Po dlouhé době jde v naší branži o opravdový milník, kdy ve Wi-Fi sítích přináší řadu nových funkcí a vylepšení.

Můžeme to vzít tak, že pokud budete chtít vyždímat Wi-Fi 7 na maximum, zjistíte, že většina firem potřebuje vyměnit gigabitové switche za výkonnější modely. V některých organizacích bude nutné vyměnit kabeláž, takže nepůjde jen o prostou výměnu přístupových bodů, ale o generační výměnu celé sítě.

To otevírá široké byznysové možnosti, protože jedna věc je vyměnit několik přístupových bodů na stropě a jiná věc je výstavba nové sítě od píky. Pokud tedy někdo bude chtít Wi-Fi 7 skutečně používat naplno, bude nezbytné, aby udělal generační investici do výměny dosavadní drátové i bezdrátové infrastruktury.“

Daniel Fertšák, HPE Autor: ChannelWorld

„O Wi-Fi 7 bychom mohli debatovat klidně hodinu,“ usmívá se Daniel Fertšák (Hewlett Packard Enterprise). „Můžeme si klást otázky – jak to bude technicky fungovat? Jaký benefit zákazníkovi přinese? Jaká bude spolehlivost? Bude mít vůbec šanci v českých podmínkách nasadit a využít extrémní kapacitu a přenosovou rychlost?

Wi-Fi 7 bude velkým pomocníkem třeba v případě, že zákazník používá náročné aplikace, jako je rozšířená a virtuální realita nebo streamování videa ve vysokém rozlišení. Obecný trend vidím i v tom, že vývoj bezdrátových norem jde velmi rychle dopředu.

Prakticky každé dva nebo tři roky tu je nový Wi-Fi standard, ale zákazník není ochotný každé tři roky obměnit svoji infrastrukturu – tam je životní cyklus nastavený trochu jinak než třeba v případě dalších IT systémů. Je proto velmi důležité promyslet, co investice zákazníkovi přinese, aby nepořídil drahou technologii, kterou nebude schopný dlouhou dobu naplno využívat.“

„Rád bych vyzdvihl ještě jednu věc, která nezazněla,“ doplňuje Ondřej Valenta (Alternetivo). „Líbí se mi tvrzení analytické společnosti Gartner, podle které bude přinejmenším do roku 2026 více než 70 % nasazení bezdrátových lokálních sítí postrádat hmatatelné využití Wi-Fi 7. To znamená, že pro drtivou většinu zákazníků v horizontu dvou let nemá Wi-Fi 7 smysl, protože většina podnikových aplikací nevyžaduje rozšířené možnosti, které nový standard nabízí. Do roku 2027 většina podniků na Wi-Fi 7 upgraduje, ale stát za tím budou spíše marketingové důvody než reálná technologická potřeba.

Osobně mám ale tuto technologii rád a velmi jí fandím, aby to nevyznělo, že jsem zpátečník, který nechce nové trendy (usmívá se). Wi-Fi 7 považuji za historicky největší rozdíl mezi dvěma Wi-Fi standardy, asi jako kdybyste porovnávali nejnovější formuli 1 s bicyklem z roku 1902 (usmívá se). Wi-Fi 7 je plná moderních technologií, což vede k tomu, že uživatelé už nemusejí být schopní sami vše nastavit správně.

Proto je možná namístě začít používat někoho, kdo to bude schopný dělat za nás, a tím někým může být umělá inteligence. I proto jsem rád, že se někteří velcí hráči na tuto oblast zaměřují – ve firmě jsme testovali využití AI v rámci Wi-Fi sítí a skutečně bylo vidět, že umělá inteligence není jen marketingový tah, ale reálná síla, která podnikovému zákazníkovi může ušetřit spoustu času a úsilí.“

NIS2

Martin Bratičák, Zyxel Autor: ChannelWorld

„O směrnici NIS2 se v současnosti hodně mluví,“ konstatuje na úvod dalšího tématu Martin Bratičák (Zyxel). „Podobně jako GDPR jde o něco, co zaregistrovala i laická veřejnost, takže není s podivem, že jde o atraktivní téma i pro bulvární média. Nám pomáhá v tom ohledu, že dává příležitost dostávat se do správných diskuzí s partnery – rozebíráme, jaká je úroveň jejich zabezpečení a podobně.

My jakožto výrobci „železa“ tvoříme jen malou kapku v rámci celé problematiky. NIS2 je totiž primárně administrativní věc, která ošetřuje nastavení kompetencí a zodpovědností za určité vnitřní procesy týkající se zejména nakládání s citlivými daty.

Často se partneři ptají, zda jsou naše zařízení NIS2-ready a zda jim dokážeme dodat nějaký certifikát, takže je vidět, že se o téma aktivně zajímají. Obecně vzato ale našim resellerům říkám, že z devadesáti procent jde o nastavení procesů ve firmách a možná z pěti procent o fyzické technologie, které zajistí sběr informací, přístup k nim a další.

Naopak větší téma je pro nás aktuálně ransomware, z něhož se stává čím dál účinnější hrozba. Z nedávné statistiky Sophosu vyplynulo, že patnáct procent českých firem, které se staly obětí ransomwaru, zaplatilo výkupné, přičemž jedna třetina z nich zaplatila čtyři až šest milionů korun. To je docela hrozivá statistika a myslím, že z tohoto pohledu je pro nás ransomware, podobně jako NIS2, skvělou příležitostí pobavit se s našimi zákazníky o zabezpečení jejich sítě.“

„Potřeba bezpečnosti je stále palčivější a nelze ji opomíjet ani v souvislosti s počítačovými sítěmi,“ zamýšlí se Daniel Fertšák (Hewlett Packard Enterprise). „Dnes už si asi každý z nás dokáže představit následky úspěšného útoku. Nejde jen o zašifrování dat a požadování výkupného, ale může jít i o kompletní ztrátu kredibility, reputace a podobné situace. Zákazníci na to slyší, a i proto je kyberbezpečnost zajímavé obchodní téma.

A jaké budou další kroky v případě NIS2? Po doběhnutí aktuálního procesu se objeví aktualizovaná prováděcí vyhláška, která z pohledu sítí doplní další technické požadavky jako např. kryptografické algoritmy, bezpečnost hesel, dvoufaktorovou autentizaci, segmentace sítě a podobně. Na to pak zákazník bude muset reagovat vlastními opatřeními, aby měl jistotu, že jeho síťové prvky a infrastruktura tyto náležitosti podporuje.

Jak Martin správně podotkl, NIS2 pokrývá především administrativu a kompetence, ale i to je samo o sobě velké téma. Dobrým signálem ale obecně je, že si to zákazníci uvědomují a vnímají kybernetickou bezpečnost jako oblast, se kterou chtějí něco dělat.“

Ondřej Valenta, Alternetivo Autor: ChannelWorld

„Mám dojem, že v Česku je kolem NIS2 velký hype,“ navazuje Ondřej Valenta (Alternetivo). „Ve zbytku Evropy to téma ani zdaleka tolik nerezonuje. Schválně jsem se díval na Trendy Google, jak v jednotlivých státech lidé vyhledávají NIS2, a v Evropské unii patříme do první trojice. Lze tedy jednoznačně vidět, že to téma je v Česku poměrně nafouknuté.

Čím to je? Těžko říct. Martin již uvedl, že v západní Evropě je bezpečnost vnímaná jako standard, takže je možné, že u nás to tak ještě nebylo a že dojde ke skokové změně ve vnímání. NIS2 je dobrý nástroj z toho pohledu, že celou řadu společností donutí zavést opatření, která měly mít už dávno – a nemyslím teď jen subjekty povinné podle kybernetického zákona, ale i celou řadu dalších subdodavatelů.

Potenciální úskalí vidím v tom, že nebude dostatek odborníků schopných technologie u zákazníků nasazovat, což nevyhnutelně povede k tomu, že se zvýší ceny služeb. Zároveň bych rád zdůraznil, že NIS2 a kybernetický zákon mají v České republice obrovskou politickou příchuť – z hlediska národní bezpečnosti se ukáže až časem, jestli je to dobře, nebo špatně. Z pohledu zákazníků je to ale špatně, protože kdykoli dochází k omezování konkurence, doplatí na to zákazník, protože si může vybírat jen z omezené nabídky produktů.“

„NIS2 chválím a kvituji,“ přidává se Dominik Soukup (Cisco). „Zvyšuje zájem zákazníků o bezpečnost i ochotu nasazovat správná řešení. Zatím nevíme, jak přesně dopadne implementace nařízení do nového zákonu o kybernetické bezpečnosti, ale přípravu bych doporučil dělat již nyní. I proto bych rád pobídl zákazníky, aby se o požadavky NIS2 aktivně zajímali, zkusili se na ně připravit již teď, protože jde o zdlouhavý proces, který nesouvisí jen s nákupem technologie, a není radno ho uskutečňovat uspěchaně.“

