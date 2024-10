Kulatý stůl o networkingu: Zajímavé vyhlídky pro síťový trh (1. díl)

Milí čtenáři, přinášíme vám první část debaty odborníků na sítě a networking, kteří se v září 2024 sešli u Kulatého stolu ChannelWorldu. Kompletní přepis debaty naleznete v tištěném čísle magazínu. Seriál Kulatý Stůl ChannelWorldu můžete sledovat i zde.

„Z první poloviny roku mám poněkud rozporuplné pocity,“ zahajuje debatu Martin Bratičák, regionální ředitel CEE ve společnosti Zyxel Networks. „Z pohledu byznysu vnímáme negativní vliv ekonomických aspektů, jako jsou inflace, ceny energií a podobně, které částečně ovlivňují ochotu utrácet.





Martin Bratičák, Zyxel Networks Autor: ChannelWorld

Třetí kvartál nás však velmi mile překvapil výraznou akcelerací a navýšením poptávky. Technologické trendy, jako je třeba Wi-Fi 7, pak tento vývoj jen umocňují. Nový Wi-Fi standard je sice hudbou budoucnosti, ale už teď přináší řadu obchodních příležitostí. Výrazně totiž zvyšuje potenciál zákazníky motivovat ke kompletní změně infrastruktury, tedy nejen přístupových bodů, ale i switchů a v řadě případů i veškerých pasivních prvků, jako jsou kabeláž, patchpanely a zásuvky.“

„Jménem HPE Aruba Networking mohu říct, že si stojíme výborně,“ navazuje Daniel Fertšák, consulting systems engineer ze společnosti Hewlett Packard Enterprise. „Na konci října nám končí fiskální rok a mohu konstatovat, že tento rok byl pro naše podnikání v Česku opět úspěšný, a to díky novým zákazníkům i těm dosavadním, kteří modernizovali svou síťovou infrastrukturu.

Z hlediska dostupnosti produktů jsme se jako celé odvětví vrátili k dodacím lhůtám z předcovidového období. Aktuálně se tedy dodací lhůty našich produktů počítají povětšinou v řádů dnů, v případě složitějších technologií v řádu nižších týdnů. Žádnou podobnou krizovou situaci, která nastala v minulosti, neočekáváme, i když je nutné dodat, že svět se nachází v poměrně složité geopolitické situaci, a je proto složité predikovat budoucí vývoj.“

„My situaci vidíme velmi optimisticky, jelikož prožíváme velice silný rok,“ pochvaluje si Ondřej Valenta, ředitel společnosti Alternetivo. „Je to nejspíš dané tím, že jsme rozkročení napříč trhy podnikových a operátorských sítí. Tato diverzifikace nám odjakživa pomáhala překonat dočasná zpomalení či ochlazení, kterými si trh procházel.

Ondřej Valenta, Alternetivo Autor: ChannelWorld

Úspěch zároveň přičítáme tomu, že s některými značkami pracujeme skutečně dlouhodobě – dá se říct, že plody se sklízejí s určitým zpožděním (usmívá se). To znamená, že co jsme zaseli před dvěma nebo třemi lety, tedy v době, kdy byl trh pomalejší, sklízíme teprve teď. Co se týče dostupnosti, mohu potvrdit Danielova slova, že všichni výrobci mají velmi krátké dodací lhůty. Samozřejmě se najdou výjimky, které občas překvapí – nejdelší dodací lhůta, kterou jsme u výrobce letos zažili, byla osm měsíců.“

„Obecně souhlasím s tím, že nemůžeme ignorovat geopolitickou situaci,“ souhlasí Dominik Soukup, technical solutions specialist ve společnosti Cisco. „Začátek roku byl kvůli inflaci a dalším faktorům poněkud pomalejší, ale i tak jsme se snažili naše zákazníky v této složité situaci podpořit. Například jsme jim nabízeli možnosti financování, abychom dokázali dotáhnout do konce již rozběhlé projekty. Vnímáme i určitou prioritizaci vybraných částí projektu, aby se výdaje rozložily v čase.

Ale s létem přišla i akcelerace, kdy naopak byl tlak na to, aby se řada projektů dokončila ještě během školních prázdnin. Co se našich výsledků týče, co jsme si předsevzali, toho jsme dosáhli. Dostupnost produktů už je také opět v normálu a celé naše portfolio je k dispozici v rámci krátkých dodacích lhůt.“

Trendy na lokálním trhu

„Neřekl bych, že český trh má oproti okolním zemím nějaká výrazná specifika,“ pokračuje dalším tématem Daniel Fertšák (Hewlett Packard Enterprise). „Jedna věc, které si ale všímám, je relativně konzervativní přístup zákazníků k technologiím. Čeští zákazníci se zároveň často rozhodují na základě doporučení od lidí, které znají nebo jimž důvěřují, a potřebují nějaký čas, aby začali důvěřovat nově zavedeným technologickým řešením. Konzervativní pohled se projevuje i v přístupu ke cloudu, kde je situace velmi podobná.

Daniel Fertšák, HPE Autor: ChannelWorld

Mezi tématy, která ovšem aktivně rezonují trhem, jsou například privátní 5G sítě, byť zatím je dokončených projektů jako šafránu. Zákazníci se v oblasti podnikových sítích dále zajímají o networking-as-a-service či outsourcing sítí; tato témata přišla zejména s covidem a potřebou hybridní práce.“

„Já navážu na privátní 5G, což mi v poslední době přijde jako zajímavý trend,“ bere si slovo Ondřej Valenta (Alternetivo). „Jsme v situaci, že poprvé v historii celulárních sítí je pro podnikového zákazníka reálné nasadit vlastní infrastrukturu, která je založená na standardech 3GPP. Začíná se objevovat celá řada řešení, jež jsou relativně snadno nasaditelná, což byl klíčový moment, který až doposud bránil nasazování takovýchto technologií u privátních zákazníků. Ta síť se samozřejmě nedá zcela srovnávat se sítí operátorskou, ale pro podnikovou aplikaci je zcela dostačující.

Privátní 5G sítě rozhodně nebudou plnohodnotně konkurovat Wi-Fi, z hlediska případů užití půjde spíše o kapičku v moři, ale jde rozhodně o zajímavou okrajovou příležitost, na kterou některé firmy v zahraničí již nastupují. Jak se navíc bude v této oblasti zvyšovat konkurenceschopnost, cena pořízení privátního 5G půjde dolů.“

Dominik Soukup, Cisco Autor: ChannelWorld

„Těší mě, že na českém trhu rezonuje důraz na bezpečnost,“ pokračuje Dominik Soukup (Cisco). „Zájem je poháněný za prvé tím, že řada tuzemských firem je založená na výrobě či exportu, za druhé také příchodem směrnice NIS2. Zároveň mě těší, že české firmy nerezignovaly na to, že budou všichni pracovat z domu. Naopak, snaží se kancelářské prostory nejrůznějšími způsoby optimalizovat a právě v této oblasti jim síť pomáhá sledovat, jak se která místnost využívá, jak je vhodné kancelář poskládat a podobně.

S tím souvisí i termín wireless only office, tedy že většina zařízení v kanceláři je připojená bezdrátově. Jenže zákazníky zpravidla nezajímá, jestli připojení zajišťuje Wi-Fi 7 nebo 5G, ale chtějí mít jistotu, že se mohou bezpečně připojit.“

„Doplnil bych, co tu již krátce zaznělo, a to je adopce cloudových služeb,“ říká Martin Bratičák (Zyxel). „Dnes už se hovoří o multicloudu, což je forma hybridního řešení, kdy firmy využívají vícero dodavatelů cloudových služeb. To ovšem přináší celou řadu bezpečnostních výzev pro správce sítí. V minulosti jsme vnímali, že se někteří naši reselleři, kteří mají zpravidla lokální či regionální působnost, cloudu hodně bojí. Občas byl cloud vyloženě sprosté slovo (směje se).

Byl to vcelku paradox, protože o cloudových technologiích se v té době již živě diskutovalo. Často sami reselleři přemlouvali koncové zákazníky, aby ukládali data tak, jak byli doposud zvyklí, tedy na lokálních serverech či storagích. Vidím tedy velký posun v akceptaci cloudových služeb, což pomohl akcelerovat i covid, protože lidé najednou neměli jinou možnost než fungovat na dálku.“

