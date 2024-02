Kulatý stůl o tiskových zařízeních: Umělá inteligence a budoucnost tisku (5. díl)

Milí čtenáři, přinášíme vám pátou a finální část debaty odborníků na tisková zařízení, kteří se v listopadu 2023 virtuálně sešli u Kulatého stolu ChannelWorldu. Kompletní přepis debaty naleznete v tištěném čísle magazínu. Seriál Kulatý Stůl ChannelWorldu můžete sledovat i zde.

AI? Ano i ne

„V oblasti umělé inteligence se střetáváme se dvěma proudy – za prvé s úlevou, že pomůže s rutinní prací, za druhé s obavou, že mě o tu práci připraví,“ uvádí Petr Hnilička (Canon). „Je důležité říct, že vždy bude nutné digitalizované dokumenty validovat, a bude záležet na propracovanosti systému, který validátorovi pomáhá a dává mu prostor věnovat se odborné činnosti. V Canonu máme umělou inteligenci v jednom z produktů už více než rok, v novém řešení Scan2× ji testujeme. Jde o řešení na vyčítání účtenek a faktur, kde systém automaticky přečte data a rozčlení informace z jednotlivých polí. Navíc to zvládne ve více jazycích, takže člověk, který s dokumenty pracuje, ani nemusí vědět, co v nich stojí. Jednoduše si vytáhne pole, která ho zajímají, a zkontroluje jejich správnost.“





„My se podobným směrem tak docela neubíráme,“ říká Marcel Divín (Epson). „Epson je primárně hardwarový výrobce, což znamená, že v tomto ohledu se budeme spoléhat na řešení třetí strany. Typicky u dokumentačních skenerů máme integrovanou technologii OCR nebo certifikaci od Kofax. To znamená, že software dokáže převést jakýkoli klasický text do editovatelné formy dokumentu typu Microsoft Word. Co se týče rozeznávání psaného písma, očekáváme, že využijeme řešení třetí strany. Dokument bude nutné naskenovat a poslat do našeho systému, kde dojde k finálnímu zpracování.“

„U nás je to podobné,“ přikyvuje Miroslav Drahoš (HP). „Společnost HP je také primárně hardwarový výrobce, takže naší snahou je dokumenty digitalizovat ve vysoké kvalitě a ideálně v malé velikosti souboru. Tedy zdigitalizovat, odevzdat a v podstatě vytvořit konektory pro třetí strany, aby práce v cloudu či někdy i na samotném displeji zařízení byla co nejjednodušší. Nabídka řešení třetích stran je u nás rovněž velmi široká. Snažíme se výrobcům usnadnit cestu pro integraci jejich řešení do našeho prostředí.“

Ve jménu bezpečnosti a udržitelnosti

„Z pohledu Canonu vidím hned několik témat, která jsou a budou aktuální,“ otevírá další téma Petr Hnilička (Canon). „To první je bezpečnost, a to jak na úrovni dokumentu, tak na úrovni zařízení. Mám pocit, že u nás jde stále o trochu opomíjenou problematiku, a zkušenosti z posledních měsíců nám ukazují, že je potřeba v této oblasti zákazníky i partnery vzdělávat. Dalším zajímavým tématem, které je zejména v té tradičnější části Evropy více akcentováno, je environmentální politika a udržitelnost. Spolu s tím vyvstávají i otázky, jakým způsobem tato témata do tiskového prostředí implementovat. Canon je v této oblasti hodně aktivní, máme speciální programy i zařízení certifikovaná pro další použití. Jde o produkty z řady ES, kdy je zařízení staženo od zákazníka, rozebráno, zkontrolováno a repasováno. Z devadesáti procent zůstávají původní díly, takže ušetříme z hlediska logistiky. V dalším období pak zákazník může zařízení používat v zásadě jako nové, protože mu garantujeme dalších zhruba pět let životnosti.“

„V HP tyto trendy vnímáme podobně, ať už jde o bezpečnost či udržitelnost,“ přidává se Miroslav Drahoš (HP). „Vývoj v souladu s životním prostředím je u nás téma už několik let a myslím, že ho máme vcelku dobře podchycený. Naše zařízení mají zabezpečení na vysoké úrovni, z hlediska udržitelnosti se umísťujeme na předních příčkách v rámci firem napříč odvětvími. Třetím nosným tématem u nás je prosazovat tisk jako službu, a to třeba i v oblastech, kde to až doposud nebylo obvyklé. Ať už jde o servis nebo třeba další naše komodity kromě tiskáren, máme zájem o dlouhodobé obchody. Prodej tisku jako služby je tedy v HP čím dál silnější téma.“

„V Epsonu klademe důraz na udržitelnost v kombinaci s ekonomikou,“ vysvětluje Marcel Divín (Epson). „Mám pocit, že udržitelnost je krásné téma, ale spousta lidí si bohužel představí náklady navíc, což je chyba. My se snažíme vyrábět ekologické produkty, které navíc pomáhají ekonomicky, tedy že snižují náklady a optimalizují další procesy. V Evropě jde o poměrně zásadní téma, proto se budeme snažit doplnit portfolio tak, abychom dokázali tento typ produktů dostat do více segmentů. Zároveň máme projekt na kompletní recyklaci tiskáren. Na každém kontinentu chceme mít vlastní závod na zpracování plastů a kovů, tak abychom dokázali tiskárnu stáhnout od zákazníka, rozebrat ji a v zásadě vyrobit nový kus. I Epson se dívá na možnost nabídky pronájmů i domácím klientům. V západní Evropě tento model máme a nabízíme ho přes resellerskou síť. Reseller si od nás koupí službu a přímo ji nabídne zákazníkovi, po celou dobu trvání služby mu budou proudit peníze jak za spotřební materiál, tak za hardware jako takový. Nechceme přebírat klienty, naopak před skončením pronájmu příslušného resellera informujeme. Tento model bychom chtěli příští rok posunout i do střední a východní Evropy.“

„Jménem distributora můžu hovořit z určitého nadhledu,“ usmívá se Martin Wanke (AT Computers). „Klíčovým tématem bude již zmiňovaná udržitelnost. Z pohledu resellera je totiž důležité, že ji řeší už i zákazník. V okamžiku, kdy klient dbá na udržitelnost, reseller musí být schopný vybrat a nabídnout vhodný produkt. V AT Computers se snažíme tento proces co nejvíce zjednodušit, a tak už zhruba půl roku máme v katalogu i filtr pro certifikaci TCO. Další věc, která se bude rozvíjet, je několikrát probírané XaaS. V AT Computers máme řešení pro resellery, jež jim pomůže vše jako službu realizovat. Těm, kteří se do XaaS chtějí pustit, nabízíme platformy naprogramované na základě konkrétních dříve realizovaných zakázek.“

