Kurýři GLS doručili v prosinci do výdejních míst a boxů trojnásobně více balíků

Společnost GLS informuje, že v prosinci 2023 narostl počet zásilek doručených do výdejních míst ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022 o 136 %, do balíkomatů dokonce o 1567 %.





Celkově jde o trojnásobný nárůst počtu balíků přepravených do výdejních míst a boxů během prosince 2023. I přes nižší spotřebu domácností a pokles segmentu e-commerce přepravila společnost GLS podle svých slov o pětinu více balíků než před předloňskými Vánoci.

„Obliba výdejních míst, a především balíkomatů v České republice rok od roku strmě roste a očekávám, že tento trend se bude projevovat i v nejbližších sezónách. Když to uvedu na datech, ještě v roce 2019 využívalo balíkomaty pouhých 8 % lidí, dnes je to již 30 %,“ komentuje Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

A podobně je to podle něj i u Parcel Shopů – v roce 2019 si tam zásilky nechalo posílat 29 % lidí, nyní 46 %. V České republice GLS aktuálně doručuje do více než 1 300 Parcel Shopů a 1 500 balíkomatů, v letošním roce plánuje rozšíření počtu vlastních balíkomatů, a to minimálně na dvojnásobek.

Zdroj: GLS Group