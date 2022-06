Kvalitní rozvaděč optických sítí vám poskytne pohodlné bydlení a rychlé připojení

Právě internet se u nás rozšířil natolik, že jej používá přes 80 % českých domácností. Pokud k nim patříte i vy, zvažte pořízení optického připojení.

Oblíbená součást českých domácností? Rozvaděč optických sítí

Aby bylo internetové připojení rychlé, stabilní a spolehlivé, jeví se jako nejlepší možnost připojení přes optickou síť. Právě optická vlákna totiž zajišťují jak rychlé internetové připojení, tak i jeho stabilitu a spolehlivost. I při přenosu na dlouhé vzdálenosti totiž nedochází ke ztrátě signálu a rychlosti. Rozvaděč optických sítí se tak stává běžnou součástí českých domácností. Kromě již zmíněných vlastností mají optické sítě celou řadu dalších výhod.

Vysoká odolnost, dlouhá životnost a imunita vůči výkyvům počasí

Na optické kabely například nemají žádný vliv výkyvy počasí, protože jsou bezpečně uloženy v zemi. K tomu, aby se nijak neponičily, napomáhají materiály, z nichž se optické kabely vyrábějí a které zajišťují jejich dlouhou životnost a vysokou odolnost. Díky rozvaděči optických sítí si tak můžete vychutnávat rychlé a stabilní připojení k internetu také během větrných poryvů a deštivých dnů.

Výhody optických kabelů v rodinách s malými dětmi

Volně umístěné kabely v domácnosti mohou být nebezpečné. Zejména pokud sdílíte domácnost s malými dětmi, které jsou zvědavé a rády zkoumají každý její kout. Pro bezpečnější bydlení je proto určitě vhodné zvolit optické kabely, jenž mají tu výhodu, že nejsou elektricky vodivé. Dětem, které by optický kabel zkoumaly, tak nehrozí žádné nebezpečí ani poranění proudem.

Neschovávejte všechny kabely za nábytek, pořiďte si raději rozvaděč

Díky rozvaděči optických sítí si nemusíte lámat hlavu s tím, kam všechny kabely schováte a jak využívat nábytek k jejich důmyslnému skrytí. Všechny kabely jsou totiž vedeny do rozvaděče a z něj následně nataženy do domácnosti. Odpadá vám díky tomu starost s anténou na okně, balkoně nebo parapetu.

Synonymem pohodlného a moderního bydlení je vlastnictví rozvaděče optických sítí, který do vaší domácnosti přivede vysokorychlostní, stálé a spolehlivé internetové připojení. Pokud si neumíte bez internetu představit svůj den, dopřejte si to nejlepší, co je na trhu k mání. Optické připojení nezastaví ani nepříznivé počasí.