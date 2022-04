Lenka Uzun řídí rozvoj bezpečnostních řešení Tech Data v CEE

Společnost Tech Data oznámila, že do funkce business development director security solutions CEE jmenovala Lenku Uzun. Ta bude dohlížet zejména na strategický rozvoj řešení v oblasti bezpečnosti v regionu střední a východní Evropy.

Uzun do nové pozice vstupuje z dosavadního postu solution sales and marketing director, kde do sféry její působnosti náležely oblasti, které Tech Data považuje za strategické: bezpečnostní řešení, analytika a IoT a cloud.

Zatímco doposud se její zodpovědnosti soustředily především na trh České republiky, nově budou rozšířeny na celý region CEE. Uzun přitom bude mít na starosti především spolupráci s nejvýznamnějšími bezpečnostními vendory a tvorbu ucelených bezpečnostních řešení.

„Lenka ve své dosavadní funkci prokázala vynikající schopnosti širšího pohledu na problematiku a vize do budoucna, což je klíčové právě v oblasti strategického řízení,“ uvedl generální ředitel Tech Daty Česká republika Pavel Salák.

Dosavadní zodpovědnosti Lenky Uzun přecházejí na Tech Data advanced solutions directora Pavla Klimuškina, který přebírá i její tým Tech Data Academy, týmy divize Security a Amazon Web Services.

Uzun má 18 let zkušeností v různých pozicích ve value added IT distribuci. Před nástupem do Tech Data pracovala například ve společnosti Servodata jako marketing manager. V Tech Datě pracuje od roku 2015.

Zdroj: Tech Data