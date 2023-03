Lenovo: AI je fajn, ale efektivní IT podpora je ještě důležitější

Společnost Lenovo ve své nové globální studii uvádí, že devět z deseti zaměstnanců (87 %) uznává, že umělá inteligence hraje pozitivní roli v jejich snaze zůstat produktivní, zatímco osm z deseti (81 %) podle upřednostňuje kombinaci umělé inteligence a lidské interakce.

Většina (91 %) dotazovaných zastává názor, že by byli produktivnější, kdyby se jejich problémy z oblasti IT v práci vyřešily rychle a efektivně. Dalších 74 % tvrdí, že nedostatečná IT podpora snížila jejich motivaci v práci.

Pokud jde o IT podporu založenou na AI, průzkum odhalil, že dotázaní zaměstnanci oceňují jako jeden z hlavních benefitů identifikaci a řešení IT problémů plně automaticky, kdy jim navíc oprava minimálně naruší jejich práci. Zároveň dokáže umělá inteligence kontrolovat a řešit problémy 24/7, včetně víkendů a svátků.

„Spolu s nárůstem hybridní práce se měnilo i pracovní prostředí a IT podpora pro zaměstnance s tímto trendem zjevně nedržela krok,“ říká John Stamer, viceprezident a generální ředitel globální produktových služeb společnosti Lenovo.

„S rostoucím využitím cloudových služeb, umělé inteligence a metaverse se IT prostředí jednotlivých organizací stane ještě složitější. Efektivní IT podpora tak bude pro pracovní morálku zaměstnanců ještě důležitější,“ dodává.

Spokojenost s velkými ale

V průzkumu 62 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s tím, jak jejich firma podporuje zaměstnanecký zážitek a pocity na poli hybridní práce, avšak významná část (38 %) respondentů vyjádřila neutrální názor nebo nespokojenost se svým fungováním v práci.

Lenovo v tomto kontextu spustilo službu Lenovo Premier Support Plus, která nabízí služby jak pro současné potřeby hybridní pracovní síly, tak pro digitální transformaci ve firmách. Služba spojuje pokročilou AI pro chytřejší služby a zároveň stále poskytuje lidský kontakt pro přímou IT podporu.

S ohledem na produktivitu a uživatelskou zkušenost zaměstnanců nabízí služba Premier Support Plus firmám i specializovaného správce pro zapojení služeb (Services Engagement Manager), který zajistí proaktivní hlášení a sledování aktiv.

Zdroj: Lenovo