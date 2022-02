Lenovo slaví, má za sebou kvartál s historicky největšími zisky a výnosy

Skupina Lenovo oznámila čtvrtletní výsledky s historicky nejvyššími zisky a výnosy ve výši 20 miliard dolarů. Ziskovost podle Lenova navíc rostla ve všech klíčových obchodních segmentech a geografických oblastech.

Čistý zisk ve třetím fiskálním kvartálu 2021/2022 již pošesté v řadě rostl tempem přes 50 %, přičemž ve sledovaném období vzrostl meziročně o 62 % na rekordních 640 milionů dolarů. Čistá zisková marže se podle skupiny zlepšila téměř o jeden bod.

Příjmy Lenova před zdaněním dosáhly rekordních 855 milionů dolarů, meziročně o 45 % více, a tržby skupiny pokračovaly ve své trajektorii silného růstu a dosáhly rekordních 20,1 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 17 %.

Skupina rovněž vyzdvihuje, že i nadále významně investuje do inovací, přičemž náklady na výzkum a vývoj za čtvrtletí meziročně vzrostly o 38 %, což je součástí širšího závazku společnosti zdvojnásobit investice během tří let.

„Lenovo pokračovalo ve využívání příležitostí, které přinesla zrychlená digitální a inteligentní transformace, a naše Nová IT architektura nás dobře připravila na funkce client-edge-cloud-network-intelligence,“ komentuje výsledky generální ředitel Lenova Yuanquing Yang.

„V průběhu následujících dvou let chceme dosáhnout zdvojnásobení čisté marže a investic do výzkumu a vývoje,“ nastínil plány skupiny Lenovo do budoucna.

Zdroj: Lenovo