Lenovo uvádí samostatné zařízení ThinkSmart View Plus pro spolupráci

Společnost Lenovo představila nový ThinkSmart View Plus se systémem Microsoft Teams Display. Tento samostatný displej pro spolupráci podle výrobce přináší prémiové funkce zvuku, videa a tabule.

ThinkSmart View Plus je integrované zařízení s 27palcovým vícedotykovým displejem a vestavěným počítačem pro výkon, produktivitu a spolupráci. Bylo navrženo pro zvýšení osobní produktivity a nabízí přizpůsobené a zabezpečené zobrazení Microsoft Teams.

Uživatelům poskytuje přístup k chatu, kalendáři a souborům v aplikaci Teams a zároveň umožňuje zaměstnancům připojit se ke schůzkám prostřednictvím zařízení.

Po připojení k počítači umožňuje ThinkSmart View Plus uživateli sdílení obrazovky mezi dvěma zařízeními pro současné zobrazení obsahu a prezentujících. Kromě toho se ThinkSmart View Plus snadno přepne do režimu monitoru, když je připojen k počítači přes USB-C.

ThinkSmart View Plus s displejem pro Teams nabízí také funkce tzv. hotdeskingu neboli hybridního pracovního řešení, které umožňuje zaměstnancům rychle najít flexibilní pracovní prostor, ve kterém se mohou připojit k hovoru, organizovat ad-hoc schůzky nebo se přihlásit do svého osobního prostředí Teams.

Po přihlášení mohou zaměstnanci využívat plynulý přechod z domácí pracovny do kanceláře bez složitého nastavování, přičemž mají k dispozici přizpůsobené prostředí Teams. Po odhlášení jsou osobní údaje uživatele ze zařízení odstraněny, což minimalizuje bezpečnostní rizika.

Zařízení využívá Qualcomm QCS8250 System-on-Chip (SoC), účelový čip pro podnikové a komerční IoT aplikace. Procesor je dle Lenova navržen tak, aby poskytoval maximální výkon pro výpočetně náročně aplikace s kamerou a Edge AI a zároveň přináší podporu Wi-Fi 6.

Zařízení Lenovo ThinkSmart View Plus bude dostupné na vybraných trzích od poloviny roku 2023 s cenou začínající na 53 999 Kč.

Zdroj: Lenovo