Lenovo vloni oslabilo o 14 %, rostou řešení pro infrastrukturu a služby

Skupina Lenovo oznámila celoroční výsledky, podle nichž utržila 62 miliard dolarů a dosáhla čistého zisku ve výši 1,6 miliardy dolarů. Co do příjmů se jedná o meziroční oslabení o 14 %, čistý zisk pak ve srovnání s fiskálním rokem 2022 klesl o 21 %.

Zatímco tržby skupiny byly ovlivněny oslabením trhu se zařízeními, tržby z podnikání v oblastech mimo osobní počítače dosáhly ve fiskálním roce téměř 40% maxima, k čemuž podle odborníků přispěl diverzifikovaný rostoucí segment společnosti Lenovo.

V čele stály zejména skupina Solutions and Services Group (SSG) a skupina Infrastructure Solutions Group (ISG), jejichž tržby vzrostly na rekordních 6,7 miliardy dolarů, resp. 9,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 22 %, resp. 37 %.

Karta se pomalu obrací

Lenovo upřesňuje, že po roce nejistoty vidí pozitivní známky stabilizace trhu. Skupina očekává, že celý trh s osobními počítači, chytrými zařízeními a IT službami obnoví svůj meziroční růst ve druhé polovině roku 2023 – to dohromady povede v roce 2023 k opětovnému mírnému růstu celého trhu s IT.

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude digitální transformace podle Lenova nadále zrychlovat, což povede k velkému růstovému potenciálu pro cloudovou a výpočetní infrastrukturu.

„Skupina Lenovo dosáhla v uplynulém fiskálním roce stabilní ziskovosti díky našim diverzifikovaným rostoucím segmentům, které stále dosahují nových milníků,“ okomentoval výsledky Yuanqing Yang, generální ředitel Lenova.

„Naše strategie funguje a skupina je odolná i tváří v tvář globálním nejistotám. Do budoucna budeme i nadále investovat do výzkumu a vývoje, abychom využili další vlnu příležitostí pro růst a byli tak dobře připraveni na budoucnost,“ uzavřel.

Zdroj: Lenovo