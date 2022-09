Logitech představuje myši a klávesnice z řady „Designed for Mac“

Výrobce: Logitech

Společnost Logitech uvedla novou kolekci produktů „Designed for Mac“, které jsou podle výrobce vytvořeny tak, aby spolehlivě spolupracovaly s počítači Mac v nejrůznějších podmínkách.

Nová kolekce obsahuje klávesnici MX Mechanical Mini for Mac, myš MX Master 3S for Mac, myš Lift for Mac a Bluetooth klávesnici K380 for Mac v nové barvě Blueberry.

MX Mechanical Mini for Mac

První mechanická klávesnice Logitech optimalizovaná pro počítače Mac, která je k dispozici v odstínech šedi Space Gray a Pale Gray, má rozložení kláves charakteristické pro počítače Mac s možností přizpůsobení klávesových zkratek a urychlení kreativní práce pomocí aplikace Logi Options+.

Klávesnice je vybavena nízkoprofilovými spínači Tactile Quiet a chytrým podsvícením Smart Backlighting, aby se dala používat za jakýchkoli světelných podmínek. Můžete k ní připojit až tři různá zařízení Apple se systémy macOS, iPadOS nebo iOS pomocí technologie Easy-Switch nebo ji nabíjet kabelem USB-C i během práce.

MX Master 3S for Mac

Myš MX Master 3S for Mac vznikla přepracováním svého ikonického vzoru pro potřeby pokročilých uživatelů počítačů Mac. Je dodávána v odstínech šedi Space Gray a Pale Gray.

S elektromagnetickým rolovacím kolečkem MagSpeed podle Logitechu prosvištíte 1 000 řádků během jediné sekundy a můžete si nastavit také citlivost snímání polohy v rozmezí 1 000 až 8 000 DPI pro přesnou práci na jednom nebo více monitorech s vysokým rozlišením.

MX Master 3S for Mac je vybavena tichými tlačítky, dokáže fungovat i na skleněném povrchu, dá se rychle dobíjet kabelem USB-C i během používání a díky technologii Easy-Switch k ní lze připojit až tři různá zařízení Apple se systémy macOS nebo iPadOS.

Lift for Mac

Myš Lift for Mac je vertikální ergonomická myš, které je vhodná pro lidi s malou až středně velkou rukou a splňuje požadavky na celodenní pohodlnou práci.

Byla vyvinuta a otestována v laboratoři Logitech Ergo Lab a díky sklonu v úhlu 57° bude vaše ruka v poloze umožňující pohodlné držení a snadnou manipulaci s myší. Zápěstí je tak během celého dne méně namáháno a ruka i horní část těla zůstávají v přirozenější poloze.

Klávesnice K380 for Mac (Blueberry)

Moderní minimalistická klávesnice pro více zařízení K380, která připomíná klávesnici notebooku, se dle výrobce vhodně integruje do vaší sestavy Apple a bez problémů funguje na všech zařízeních tohoto výrobce.

Lehká a prostorově úsporná klávesnice v nové barvě Blueberry má vyduté klávesy, což podporuje plynulé a tiché psaní jak za pracovním stolem, tak na cestách. Klávesnice se dá připojit k MacBooku, iPadu nebo iPhonu pouhým stisknutím tlačítka pomocí technologie Easy-Switch.

Dostupnost a cena

Produkty „Designed for Mac“ budou v České republice k dostání od září 2022 za tyto doporučené maloobchodní ceny:

MX Mechanical Mini for Mac za 4 390 Kč ,

za , MX Master 3S for Mac za 3 190 Kč ,

za , Lift for Mac za 1 190 Kč a

za a K380 for Mac za 1 349 Kč.

Zdroj: Logitech