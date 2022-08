Mallpay: Zimní sezona bude podle e-shopů horší než vloni

Fintech Mallpay na základě výsledků průzkumu uvádí, že českou e-commerce nečekají radostné časy, tedy alespoň podle prohlášení samotných e-shopů. Ty po dvou silných letech čeká stejně silné vystřízlivění.

Že se všechny zmíněné trendy negativně promítnou do výsledků zimní sezóny si myslí celých 73 % oslovených provozovatelů e-shopů. Nejklidnější jsou ty největší e-shopy – u nich dokonce 41 % předpokládá, že celkový profit bude letos stejný nebo ještě lepší než ten loňský.

Naopak malé e-shopy, které v letošním roce chtěly nabírat na síle, expandovat a investovat do rozvoje, jsou nejpesimičtější. U nich podle průzkumu špatné anebo ještě horší časy vyhlíží 79 % z nich – často se skladem zboží, které se jim nedaří prodat za odpovídající cenu.

Zákazník musí utratit víc, aby na sebe vydělal

Mallpay uvádí, že pečlivě hlídanou návratnost jednotlivých procesů v e-shopech začíná ukusovat ze všech stran inflace a zdražování nákladů. V mnoha případech to vede až k jejich neudržitelnosti. Vyplývá to i z čísel.

Například obsloužení jednoho zákazníka je ve 43 % případů o více než polovinu dražší než loni touto dobou, skoro pětina e-shopů přiznává, že se jim tato suma meziročně dokonce znásobila. U 60 % oslovených e-shopů se dnes pohybuje v rozmezí 100–250 korun, u 21 % dokonce mezi 250 a 500 korunami. Problém mají především menší hráči.

Co zdražuje nejvíce? E-shopy všech velikostí se shodují, že největším problémem jsou náklady na logistiku a řešení poslední míle. Druhým problémem jsou náklady na skladování, investice do skladů a nárůst cen energií potřebných na provoz.

Třetí problém se podle Mallpay týká zejména malých e-shopů – rostou jim náklady na akvizici zákazníka, a to hlavně kvůli aktivitám a růstu silné konkurence.

Outsourcing, omezení, optimalizace

„Z toho vyplývají tři zásadní trendy. První je pokračující outsourcing celé řady procesů, které byly doposud doménou e-shopů. Poroste zájem o fullfilment, marketplace modely a využívání nových platebních řešení,“ říká Richard Kotrlík, CEO Mallpay.

Druhým je podle něj jisté omezení některých služeb – například zavedení určitých pojistek pro to, aby byly všechny transakce e–shopu ziskové. Lze tedy očekávat například limit minimální objednávky a podobně.

„A třetí se pak týká nůžek, které se začínají opět rozevírat mezi těmi, co investovali do optimalizace v době covidu a kteří to nepovažovali za důležité a nyní jim rostou náklady na vícero frontách,“ dodává Kotrlík.

První krachy znejistěly trh

Mallpay zjistil, že existenčně ohrožené se subjektivně cítí spíše menší e-shopy. V kategorii doposud výdělečných mikro e-shopů to zmiňuje dokonce celých 82 %, malé e-shopy se pak obávají v 55 % případů.

Středně velké se pak dělí v pocitu ohrožení na dvě poloviny. Naopak 78 % oslovených velkých hráčů věří, že ani přes aktuální hrozby není jejich byznys ohrožen zásadním způsobem.

A co momentálně e-shopy tíží nejvíce? Největší aktuální hrozbou se stává neprodané zboží na skladě, který trápí především větší hráče. Druhou hrozbou jsou pak zmíněné rostoucí náklady na provoz.

Třetím problémem se pak podle Mallpay stává vyšší opatrnost zákazníků a jejich klesající kupní síla. Středně velké e-shopy pak další riziko vidí ve vyspělejší konkurenci nebo ochlazení zájmu investorů.

„Nemyslím si, že by česká e-commerce měla nutně zažít extrémní otřesy, situace pro ni však nebude jednoduchá. Pokud však e-shopy zareagují stejně flexibilně jako v letech 2020–2021, mohou ještě leccos zvrátit ve svůj prospěch,” uzavírá Kotrlík.

Zdroj: Mallpay