Marek Baláž je novým obchodním ředitelem Thein Systems a Thein Digital

Skupina Thein oznámila, že novým obchodním ředitelem společností Thein Systems a Thein Digital byl jmenován Marek Baláž. Pod jeho vedením se bude obchodní tým zaměřovat na rozšiřování obchodních příležitostí v klíčových oblastech, jako jsou hybridní cloud, ESG a 5G sítě.





Marek Baláž přichází do Thein ze společnosti Eset, kde strávil více než šest let na klíčových pozicích, jako jsou business development manager a senior manager of direct sales. V daných funkcích byl odpovědný za generování nových obchodních příležitostí a obnovu kontraktů se strategickými klienty v sektorech SMB a enterprise.

V Theinu má v nové roli za úkol především rozvoj nových obchodních příležitostí a zlepšení zákaznického servisu i komunikace s klienty. Ze svých dřívějších funkcí přináší do chodu Thein Systems i Thein Digital zcela nový přístup k vedení a realizaci obchodních strategií.

„Ve skupině Thein jsou pro mě důležité tři klíčové faktory. A to lidé, firemní kultura a technologie. Líbí se mi transparentní a zároveň lidský přístup k zákazníkům, otevřená komunikace i touha být na špici,“ uvedl Marek Baláž.

Zdroj: Thein