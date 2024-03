Marek Steiger je ředitelem komunikace Seyforu, zaměří se na posílení značky

Společnost Seyfor oznámila novou posilu v manažerském týmu. Na pozici ředitele komunikace nastupuje Marek Steiger, který se v první řadě zaměří na posílení povědomí o značky, která v roce 2022 prošla kompletním rebrandingem.





Jeho cílem bude také sjednocení komunikace všech 34 platforem, které Seyfor vyvíjí a dodává podnikatelům, firmám i korporacím v 38 zemích. V rámci přípravy a realizace komunikačních aktivit bude spolupracovat s agenturou FYI Prague.

„Seyfor je jedna z nejrychleji rostoucích společností v oboru, a to v mezinárodním měřítku. Do svého portfolia přibírá průběžně formou akvizicí další značky a integruje je do vlastního, vysoce profesionálního ekosystému, který pomáhá růst podnikatelům od začátků až po řízení velkých korporací,“ říká Marek Steiger.

„Chci ukázat firmám i lidem v nich inspirující příběh firmy i jejího zakladatele Martina Cíglera, přínosy související s využíváním moderních technologií i upozorňovat na možnosti předcházení rizik spojených s nebezpečími číhajícími v kyberprostoru,“ nastiňuje plány do budoucna.

Marek Steiger má v oblasti komunikace, brand buildingu, vedení velkých projektů i týmů bohaté zkušenosti. Čtrnáct let působil v Zoo Praha, kde měl na starosti komplexní programové a vzdělávací aktivity, zastával též pozici šéfa externí komunikace ve společnosti Vodafone.

Kromě nové role v Seyforu si zachovává i dosavadní post šéfa brandu a komunikace v sesterských společnostech Imper a Mediaboard (dříve Monitora). V rámci svých dalších aktivit se Marek Steiger dlouhodobě věnuje pedagogické činnosti se zaměřením na etologii a životní prostředí a ve volném čase aktivně sportuje.

Zdroj: Seyfor