Martin Maláník je head of market segment v Capgemini ČR

Společnost Capgemini Česká republika oznámila, že jejím novým head of market segment se stal Martin Maláník. Ten v Capgemini působí od června 2022 a již dříve se podílel na transformaci společnosti s cílem zvýšení kvality lokálně poskytovaných služeb a agilního fungování.

„Rádi bychom přinášeli širokou škálu služeb Capgemini jako společnosti globální velikosti a umístili ji tak mezi pět nejvýznamnějších konzultačních společností na českém trhu,“ vytyčil cíle Capgemini Maláník.

Maláník má v oblasti IT dvacetileté zkušenosti. Pracoval na technických, manažerských a řídících pozicích v předních IT firmách. „IT jsem si prošel, jak se říká odspodu. Začal jsem jako programátor, navázal IT architekturou, delivery managementem, a nakonec se posunul k vrcholovému managementu,“ shrnuje.

Mimo pracovní povinnosti se věnuje hlavně rodině, stále rád programuje a zajímá se o ekonomii a psychologii. Kromě toho se po letech vrací k bojovým uměním a střelbě.

Zdroj: Capgemini