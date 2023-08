Mastercard: Češi by nejčastěji platili kartou, pokud by je obchodníci akceptovali všude

Společnost Mastercard zveřejnila výsledky svého nejnovějšího průzkumu, z nějž vyplývá, že v České republice dlouhodobě roste počet lidí, kteří upřednostňují bezhotovostní platby. Vedle tradičních karet jsou na vzestupu hlavně mobily a chytré hodinky.

Zatímco v roce 2018 zákazníci dle Mastercardu platili bezhotovostně ve 46 % případů, nyní už je to v 59 %. A lidé by rádi platili bezhotovostně ještě častěji. Pokud by nenaráželi na obchodníky, kteří karty nepřijímají, byly by bezhotovostně provedeny už víc než tři čtvrtiny všech plateb u nás.

Z míst, kde by Češi podle průzkumu uvítali možnost platit kartou nejvíce, vedou lékaři (40 %), trhy (38 %), úřady (23 %), ale i restaurace (22 %). Dvě třetiny zákazníků od nákupu podle Mastercardu odradí, když obchodník karty neakceptuje, což znamená vytahovat hotovost, pokud s sebou vůbec nějakou mají.

Roste i počet lidí, kteří už při nákupech používají jenom mobil nebo hodinky a klasickou fyzickou platební kartu vůbec nevytahují nebo si ji nechávají jen jako zálohu. To deklaruje více než třetina respondentů. Bezhotovostní platby jsou dle Mastercardu tak rozšířené, že více a více lidí platí kartou vše, i malé platby kolem 20 Kč.

Zdroj: Mastercard