Mastercard: České firmy jsou přesvědčené, že kyberútoků bude přibývat

Průzkum společnosti Mastercard zaměřený na úroveň kybernetické bezpečnosti v českých a slovenských firmách a organizacích odhalil, že hrozba kybernetických rizik v České republice sílí.

Téměř tři čtvrtiny (72 %) firemních IT specialistů se podle průzkumu domnívají, že riziko počítačového napadení jejich společnosti nebo organizace je vysoké nebo velmi vysoké.

Téměř polovina dotazovaných IT specialistů pak říká, že počet kyberútoků namířených na jejich firmy v poslední době vzrostl. Navíc očekávají, že hrozba může letos ještě zesílit. O tom, že rizika spojená s kyberbezpečností budou růst, je přesvědčeno 66 % firemních expertů na IT.

„Kybernetický útok na svoji firmu zaznamenali téměř všichni oslovení s tím, že největším tématem jsou útoky zvenčí: phishing nebo ransomware. Velmi často se také potýkají s útoky skrze malware,“ komentuje ředitelka sekce digitálních produktů ve společnosti Mastercard Barbora Tyllová.

„Zarážející je, že i když hrozba napadení firemních systémů reálně existuje, o úroveň kybernetické bezpečnosti se vedení společností zajímá v méně než polovině případů a pětina managementu tuto problematiku ve své firmě neřeší vůbec,” dodává.

Za vším hledej lidský faktor

Mastercard dále zjistil, že za klíčovou oblast označují IT specialisté ochranu před pokusy o napadení skrze lidské selhání. Plné čtyři pětiny oslovených označují za hlavní problém právě nezodpovědné zaměstnance.

Skoro dvě třetiny dotazovaných odborníků (63 %) taky souhlasí s tvrzením, že kyberbezpečnost je příliš složitá a komplexní záležitost a je těžké všechno sledovat a uhlídat.

A tak zatímco každodenní IT provoz si podniky většinou řeší interně, řízení bezpečnostních rizik outsourcuje více než polovina dotázaných společností. Přibližně desetina firem nedělá kybernetický audit, analýzu rizik nebo řízení bezpečnosti informací vůbec.

„Pracovníci zodpovědní za IT si poměrně věří v tom, že kdyby se chystal kyberútok na jejich firmu, dokázali by ho odhalit a odvrátit. Zároveň ale přiznávají, že by jejich tým potřeboval navýšit rozpočet nebo počet zaměstnanců,“ shrnuje Tyllová.

Zdroj: Mastercard