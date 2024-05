Michal Stachník je novým country managerem Microsoftu pro ČR a SR

Společnost Microsoft Česká republika a Slovensko oznámila, že jmenovala Michala Stachníka na pozici country managera. Tuto vedoucí pozici přebírá po Michalu Markovi, který se role přechodně ujal po odchodu Violety Luca, jež vedla pobočku do konce roku 2023.





Michal Stachník nastupuje do vedení společnosti 1. 5. 2024 a přináší více než 25 let zkušeností v IT průmyslu. Před nástupem do Microsoftu působil devět let jako generální ředitel společnosti Cisco v České republice a na Slovensku. Většinu své profesní kariéry strávil v amerických IT korporacích.

Absolvoval Technickou univerzitu v Brně, kde se specializoval na informatiku. Kromě práce se věnuje i dobročinným projektům. Je členem správní rady nadace Věčná naděje a dlouhodobě podporuje Fond ohrožených dětí (Klokánek) a nadaci AutTalk.

„Být součástí tak úspěšné firmy je pro mě velká čest a zároveň výzva, na kterou se těším. Naskýtá se nám neuvěřitelná příležitost uvést vizi společnosti Microsoft do života, neboť se snažíme využít technologie a umělou inteligenci k transformaci průmyslu a posílení digitálních schopností státu,” uvedl k jmenování Michal Stachník.

Zdroj: Microsoft