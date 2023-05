Micron investuje přes tři miliardy dolarů do japonské výroby DRAM čipů

Společnost Micron Technologies oznámila plány investovat až 500 miliard jenů (v přepočtu 3,6 miliardy dolarů) do zavedení extrémní ultrafialové litografie (EUV) v Japonsku, čímž se prvním výrobcem, který tuto výrobní metodu do země vycházejícího slunce přinese.

Micron plánuje ve svém závodě v japonské Hirošimě používat stroje poháněné technologií EUV k výrobě nové generace pamětí DRAM, známých také jako 1-gama čipy. Ty se často používají v oblastech, které vyžadují levnou a zároveň vysokokapacitní paměť.

Jde o další střípek pokračující ságy globálního nedostatku čipů a pnutí mezi USA a Čínou. Kvůli těmto dvěma faktorům došlo k rozsáhlým omezením vývozu čipů, což podle odborníků vyvolalo snahu do té doby nezainteresovaných zemí posílit své domácí kapacity pro čipovou výrobu.

Investice na východě i na západě

Výjimkou není ani Japonsko, jehož vláda přislíbila nezanedbatelnou finanční podporu projektům na vývoj a výrobu čipů nové generace. Zároveň se dohodla dohoda se společností Rapidus na tom, že se do roku 2025 začnou v Japonsku vyrábět 2nm čipy.

Tento projekt získal 70 miliard jenů (v přepočtu zhruba 530 milionů dolarů) od japonské vlády a zároveň investice od společností Toyota, Sony a telekomunikačního giganta NTT.

Zpráva o investici Micronu do výroby čipů v Japonsku zároveň přichází osm měsíců poté, co společnost oznámila, že dá 20 miliard dolarů na výstavbu dle svých slov největší americké čipové továrny ve státě New York. Krátce předtím Micron zahájil výstavbu továrny na výrobu pamětí nedaleko svého ústředí v Boise ve státě Idaho.

Zdroj: IDG News Service