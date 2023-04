MoroSystems je prvním specializovaným partnerem pro Atlassian Cloud v ČR a SR

Společnost MoroSystems oznámila, že se stala prvním držitelem titulu Atlassian Specialized Partner in Cloud v České republice a na Slovensku. Tím dle svých slov potvrdila hluboké znalosti a zkušenosti svých expertů stejně jako schopnost poskytnout svým klientům nejvyšší dostupnou kvalitu služeb pro cloud.

„Společnost Atlassian by ráda ocenila MoroSystems za jejich praxi v oblasti specializovaných řešení, kterou prokázali provedením úspěšných migrací a vytvářením konkrétních use casů pro velké společnosti s využitím platformy Atlassian Cloud,“ uvedl Ko Mistry, head of global channel v Atlassianu.

Titul Atlassian Specialized Partner in Cloud pomáhá zákazníkům Atlassianu identifikovat solution partnera s expertními znalostmi pro zvládnutí migrace do Atlassian Cloudu. Takto označení partneři umějí provést hladkou migraci nástrojů Atlassian i byznysových procesů od samého začátku až do konce.

„V MoroSystems jsme se jako první v České republice a na Slovensku zařadili do evropského klubu Platinum Solution Partnerů, kteří jsou schopni poskytovat tu nejvyšší možnou úroveň služeb pro Atlassian Cloud,“ podotkl Petr Marcin, Atlassian sales director ve společnosti MoroSystems

„Díky silné podpoře ze strany Atlassianu jsme nyní schopni dodat cloudové řešení jakékoli velikosti nebo komplexity. V praxi to může znamenat i to, že klientovi ušetříme nemalé finanční náklady na provoz díky optimalizaci licencí a procesů v Cloudu,“ dodal.