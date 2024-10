N-able: Více než čtvrtina firem hledá svého ajťáka přes rok

Společnost Zebra systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, v rámci dotazování mezi zákazníky a partnery zjistila, že jen 20 % respondentů dle svých slov dokáže najít nového IT specialistu s požadovanými dovednostmi do tří měsíců.





Naopak u více než čtvrtiny (28 %) hledání zabere přes rok. Stále více organizací proto hledá zajištění své kybernetické bezpečnosti například u externích dodavatelů a poskytovatelů řízených služeb (MSP).

Z údajů vyplynulo, že nedostupnost kvalitních IT správců přetrvává a jedním z důvodů je stále náročnější ochrana před sofistikovanými kybernetickými útoky.

Tradičně významnou část administrátorských povinností zabírá vzdálená správa a monitoring, nicméně díky požadavkům NIS 2 je stále více IT správců zaneprázdněno ochranou koncových zařízení a ochranou firemních dat.

Mít chuť se učit je půl cesty k úspěchu

Průzkum dále odhalil, že jen 2 % organizací se patří najít správného IT specialistu do 1 měsíce, dalším 18 % do 3 měsíců a dalším 52 % do 1 roku. Celkem 28 % dotázaných to trvá více než rok.

U kandidáta hlavně oceňují zájem učit se nové technologie (76 %), dovednosti při řešení problémů (70 %) a zkušenosti z kyberbezpečnosti (33 %). Naopak znalost cizích jazyků oceňuje jen 2 % respondentů.

Nejvíce (34 %) v současnosti jejich IT správce zaměstnává oblast ochrany koncových zařízení (EDR, XDR, MDR), 32 % vzdálená správa a monitoring (RMM) a 26 % pak ochrana firemních dat (Backup, DR).

Z pohledu NIS 2 jsou pak pro respondenty klíčové právě řešení ochrany dat (38 %) a řešení EDR (29 %), doplněné o skenování zranitelností (27 %).

Zdroj: Zebra systems