N-able získává Adlumin s cloudovými technologiemi SIEM, XDR a MDR

Společnost Zebra systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, uvedla, že společnost N-able získala formou akvizice Adlumin, poskytovatele platformy pro bezpečnostní operace na enterprise úrovni pro organizace všech velikostí.





Akvizice umožní společnosti N-able hlouběji integrovat inovativní technologii společnosti Adlumin do špičkové MSP platformy N-able, která kombinuje řešení zabezpečení, správy koncových bodů a ochrany dat.

Kombinace obou technologií dovoluje N-able poskytovat detailnější přehled a možnosti reakce napříč celým IT prostředím a tím posunout portfolio nástrojů kybernetické bezpečnosti N-able na vyšší úroveň.

„Naši zákazníci nám již delší dobu dávají najevo, že cloudová řešení XDR a MDR jsou pro jejich schopnost plně zabezpečit své zákazníky a uživatele klíčová – což nás utvrdilo v rozhodnutí spolupracovat se společností Adlumin a nyní ji i odkoupit,“ řekl John Pagliuca, prezident a generální ředitel společnosti N-able.

„Jsem nadšený, že mohu Adlumin oficiálně přivítat jako součást společnosti N-able. Jejich platforma pro bezpečnostní operace dokonale zapadá do naší vize Ecoverse sjednocení IT bezpečnosti a správy koncových bodů do jediné platformy,“ dodal.

„Spojení sil se společností N-able představuje novou kapitolu v našem poslání poskytovat firmám všech velikostí zabezpečení na enterprise úrovni,“ řekl Robert Johnston, generální ředitel společnosti Adlumin.

„Jsme přesvědčeni, že spojením našich odborných znalostí v oblasti bezpečnostních operací s komplexní platformou pro správu koncových bodů společnosti N-able máme jedinečnou možnost pomoci IT profesionálům udržet náskok před vyvíjejícími se hrozbami a zároveň rozšiřovat jejich bezpečnostní postupy,“ upřesnil.

Zdroj: Zebra systems