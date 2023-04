Nejnovější firewall zn. Zyxel s cloudovou správou, podporující standard WiFi 6E, chrání malé firmy před hrozbami

Praha, 17. dubna 2023 — Společnost Zyxel Networks, která patří mezi přední dodavatele bezpečných síťových řešení využívajících přednosti cloudu, uvádí na trh nový třípásmový WiFi 6E (AXE5400) firewall SCR 50AXE s bezpečnostními funkcemi a podporou cloudové správy v platformě Nebula. Novinka je určena domácím kancelářím a malým firmám, které od své WiFi sítě požadují nejlepší zabezpečení v této třídě a současně špičkovou rychlost.

Vzhledem k současným hrozbám nezbývá firmám nic jiného než investovat do robustního zabezpečení, které jejich bezdrátové sítě ochrání před přístupem neoprávněných uživatelů. Na trhu dnes sice existuje celá řada bezpečnostních a WiFi zařízení, přesto malé kanceláře a lidé pracující z domova mívají mnohdy problém najít produkt pro správu sítí, který je současně cenově dostupný, jednoduchý, rychlý, bezpečný a snadno ovladatelný. A právě proto přichází firewall s cloudovou správou SCR 50AXE, který za atraktivní cenu má vše, co malé firemní sítě potřebují.

Síťové zabezpečení bez předplatného

Firewall s cloudovou správou SCR 50AXE je vyvinut s důrazem na kybernetickou bezpečnost, a jako takový nabízí ochranu firewallem, omezení přístupu z blokovaných zemí pomocí GEO IP filtrace, IPSec VPN, více vysílaných SSID, a to vše bez jakýchkoliv dalších nákladů na předplatné nebo licence. Jeho komplexní bezpečnostní funkce pomáhají malé firmy chránit před ransomwarem, malwarem, podvodnými emaily, phishingem, průniky, exploity a dalšími útoky. K tomuto účelu firewallu slouží technologie na bázi reputačních filtrů, které nabízejí vysokou funkčnost při nižší náročnosti na výpočetní výkon.

Uživatelé vyžadující ještě širší možnosti zabezpečení a správy mohou zvolit licenci SCR Pro Pack, která zahrnuje mimo jiné informace o hrozbách v reálném čase, filtrování webových stránek včetně podpory filtrace na úrovni DNS pomocí technologií od společnosti Trellix (dříve McAfee). Dále statistiky a protokoly za posledních 30 dnů a cloudovou správu sítě Nebula ve verzi Pro Pack.



Autor: Zyxel

Veškeré bezpečnostní funkce jsou prezentovány na grafickém řídicím panelu NCC, který zobrazuje informace o hrozbách a také o chování zařízení připojených k firewallu.

Superrychlá WiFi s jednoduchou správou

Vedle komplexního zabezpečení SCR 50AXE nabízí také podporu nejnovější třípásmové WiFi 6E (AXE5400). Ta vedle dosavadních pásem 2,4 GHz a 5 GHz zpřístupňuje nově volně dostupné pásmo 6 GHz s aktuálně minimálním zarušením a možností využití širokého frekvenčního rozsahu až 160 MHz. Uživatelé se tak mohou těšit na maximální rychlost a nízkou latenci i při vysokém počtu připojených zařízení.

A v neposlední řadě je SCR 50AXE „cloudově nativní“, což znamená, že umožňuje správu jen pomocí cloudu Nebula od společnosti Zyxel. Zákazníci mají k dispozici aplikaci Nebula, ve které několika kliknutími přidají firewall SCR 50AXE do sítě a nastaví název WiFi do celé bezdrátové sítě včetně samotného firewallu a všech přístupových bodů. Uživatelé aplikace dále mohou odkudkoliv, rychle a snadno spravovat připojení do sítě a její zabezpečení a také monitorovat aktuální stav jejího zabezpečení.

Ken Tsai, Associate Vice President divize Gateway ve společnosti Zyxel, k aktuální novince poznamenává: „Poptávka malých firem po produktech určených k zabezpečení a správě sítí často zůstává nevyslyšena. Jsme proto hrdi, že jim můžeme nabídnout cenově dostupné řešení, které ztělesňuje to nejlepší z obou těchto oblastí. Kombinace nejlepšího zabezpečení v této třídě, superrychlé WiFi a správy pomocí cloudu z firewallu SCR 50AXE dělá dokonalé řešení pro firmy, které chtějí zjednodušit správu své sítě a současně zachovat její zabezpečení a výkon.“

Bližší informace o novém WiFi 6E firewallu s cloudovým managementem Zyxel SCR 50AXE najdete na webových stránkách společnosti.