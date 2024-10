Nejširší nabídka ProAV technologií? Najdete ji u EET Group

Partnerství s prémiovou značkou a výrobcem ProAV techniky Atlona oznámila panevropská distribuční společnost EET Group. Díky této spolupráci může do svého portfolia zahrnout veškerou produkci společnosti Atlona, což představuje více než 200 produktů s komplexním řešením audiovizuálních technologií určených pro konferenční místnosti, školicí místnosti, zasedací místnosti, učebny a digitální značení. Společně s dříve oznámenými partnerstvími s dalšími dodavateli ProAV technologií tak EET Group zkompletovala svoji nabídku v tomto segmentu.





„Díky partnerství se společností Atlona jsme schopni nabídnout i ta nejsložitější řešení a rozšířili jsme tak své portfolio služeb v ProTV technologiích na kompletní nabídku,“ říká Jan Bartoš, Managing Director společnosti EET Group pro Českou republiku a Slovensko. „Nyní už fakticky neexistuje nic, co by EET Group nedokázala v segmentu ProAV realizovat,“ dodal. Altona je americká společnost se sídlem v Silicon Valley a mezinárodní centrálou ve švýcarském Curychu. Od roku 2019 spadá pod koncern Panduit, který se zabývá vývojem a prodejem produktů v oblasti IT a síťové infrastruktury.

Jednoduché vyhledání a nákup na jednom místě

Na oba segmenty, tedy IT a síťovou infrastrukturu a vedle toho i ProAV, se specializuje také EET Group, která jako distributor a majitel několika vlastních prémiových značek působí na 26 evropských trzích. Díky novému partnerství se společností Altona může EET Group nabízet složitější a komplexnější ProAV řešení než dosud. To je dobrá zpráva pro integrátory v České republice, kteří nebudou muset složitě vyhledávat jednotlivé produkty a komponenty u různých dodavatelů a distributorů – vše najdou na jednom místě. U EET Group mají navíc jistotu dodání objednaného zboží maximální do dvou dnů, v mnoha případech pak i do následujícího dne po objednávce.

Autor: Atlona

Už letos v březnu EET Group uzavřela strategické celoevropské partnerství s jinou společností Leyard Europe, která je světovým lídrem v oblasti řešení displejů a digital signage známým svými inovacemi a špičkovými technologiemi. Jejími displeji a zobrazovacími stěnami jsou vybavena například studia české placené televizní stanice O2 TV Sport či nejsledovanější slovenské televize Markíza, ale také vlámská veřejnoprávní televize VRT v Belgii, německá RTL, francouzská zpravodajská platforma Frandroid, londýnské studio americké stanice CNBC a tiskové středisko Evropské rady v Bruselu.

Specializovaný obchodní tým poradí s každou zakázkou

V rámci spolupráce s Leyard Europe funguje EET Group jako distributor s přidanou hodnotou pro komplexní portfolio produktů společnosti Leyard, včetně špičkových LED displejů, LCD videostěn a dalších nejmodernějších vizuálních řešení po celé Evropě. „Zájem o LED řešení v Evropě roste a rozšířením našeho podnikání o jednoho z klíčových hráčů v tomto segmentu nabízíme našim zákazníkům ještě silnější portfolio značek a produktů,“ okomentoval tehdy Henrik Finnedal, ředitel obchodní linie ProAV v EET Group, klíčové partnerství s Leyard Europe.

„Synergie mezi společnostmi Leyard Europe a EET Group bude pokračovat v našem závazku vyvíjet inovativní řešení a poskytovat našim zákazníkům bezkonkurenční zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce představuje oboustranně výhodnou situaci pro obě společnosti, a především pro naše partnery,“ dodal Matthias Adams, obchodní ředitel distribuce Leyard Europe. EET Group tak v letošním roce zásadním způsobem posílila v tomto rychle se rozvíjejícím se segmentu, do kterého spadají vybavení moderních zasedacích místností a poslucháren, audiovizuálních studií, přednáškových a konferenčních sálů či veletržních center.

Kromě široké nabídky produktů EET Group nabízí celý tým specializovaných prodejců, kteří jsou připraveni vést zákazníka při výběru správných produktů a řešení pro jeho klienty a mají hluboké znalosti o potřebách a výzvách zákazníků.