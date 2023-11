Lenovo uvádí novinky z řady IdeaPad Chromebook Plus

Výrobce: Lenovo

Lenovo Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS

AT Computers, eD system, SWS Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia

ASBIS SK, eD system Slovakia Cena: dle modelu

dle modelu Více informací: https://www.lenovo.com

Společnost Lenovo představila výběr nových notebooků řady IdeaPad Chromebook Plus, které podle výrobce přináší spojení pokročilých hardwarových prvků spolu s nástroji poháněnými umělou inteligencí pro vyšší produktivitu, kreativitu a snadné použití.

Notebooky jsou nyní vybaveny nástroji a službami jako je nástroj File Sync pro offline přístup k souborům na Disku Google, 1080p webkamera s nástroji pro videohovory poháněnými umělou inteligencí pro konferenční hovory. Další funkcí je umělou inteligencí poháněný nástroj Magic Eraser ve Fotkách Google, který mj. třeba odstraní rušivé prvky z fotografií.

Nový Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus (16,7") je navržen pro herní nadšence a přichází s nástroji pro videohovory s využitím umělé inteligence, jež vylepšují schopnosti webkamery a kvalitu zvuku během konferencí. Nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz a RGB podsvícení klávesnice.

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus (14,7") je vhodný pro uživatele na cestách a kombinuje schopnosti větších notebooků a flexibilitu konvertibilního zařízení typu 2v1. Aplikace Adobe Photoshop (je vyžadováno předplatné) s integrovanou generativní umělou inteligencí Adobe Firefly slouží pro úpravu obsahu.

Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus (14,8") je lehký notebook pro multitasking, který přináší spolehlivý výkon i certifikaci odolnosti na armádní úrovni – odolá polití, pádům atd.

Cena a dostupnost

Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus, IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus a Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus budou dostupné od prosince za cenu začínající na 12 999 Kč, 14 989 Kč, a 16 499 Kč, včetně daně. Všechny nové modely Lenovo IdeaPad Chromebook Plus jsou vybaveny programem Photoshop a plánem Adobe Express Premium na tři měsíce zdarma.

Zdroj: Lenovo